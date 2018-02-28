Dünya tepetaklak oldu, Kuzey Kutbu 30 derece daha sıcak

AVRUPA ülkelerini saran soğuk dalgası ölümlere yol açarken ‘dünya tepetaklak oldu’ dedirtecek türden bir gelişme tespit edildi. Bazı Avrupa ülkelerinde sıcaklık eksi 30 dereceye kadar inerken Kuzey Kutbu’nda tam tersi bir eğilim söz konusu. Yapılan ölçümler Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklıkla bağlantılı ciddi bir anomali yaşandığını ve normal seviyenin 30 derece üstünde olunduğunu ortaya koydu.

Sibirya soğuğuyla’ karşı karşıya kalan Avrupa’da Akdeniz’e kıyısı olan bazı şehirlerde kar yağışı yaşanırken mart ayına kadar güneş görmeyecek olan Kuzey Kutbu’nda sıcaklık seviyesi donma seviyesinin üstüne yani sıfırın üstüne çıktı.

KUTUPTA 6 DERECE

Kuzey Kutbu’na yakın Svalbard Adası’ndaki Longyearbyen meteoroloji merkezi verilerine göre son 30 günde normal seviyenin ortalama 10 derece üzerinde bir sıcaklık ölçülürken Grönland’da geçen pazar günü termometreler 6.2 dereceyi gösterdi. Meteo France’dan Etienne Kapikian’a göre bu sıcaklık mevsim normallerinin 35 derece üstünde bir ısıya denk düşüyor.

BUZULLAR KÜÇÜLDÜ

Kutuptaki sıcaklık artışının en önemli sonuçlarından birini buzulların kapladığı alanların rekor düzeyde düşük olması oluşturdu. Norveç Buz Servisi’ne göre Svalbard çevresinde tespit edilen buzulların kapladığı alan 205.7 kilometrekare oldu. Bu da 1981-2010 dönemindeki ortalamanın yarısından daha az bir orana denk düşüyor.

Norveç Kutup Enstitüsü’nden iklim bilimci Robert Graham, Fransız Haber Ajansı’na (AFP) yaptığı açıklamada, Kuzey Kutbu yakınlarında, 1980-2010 dönemindeki kış aylarında dört kez pozitif ısı tespit edildiğini söyledi. Graham, “Şimdi ise son beş kışın dördünde yaşandı” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLANTISI

Bazı bilim adamları Kuzey Buz Denizi’nde sıcakların artmasını, Avrupa’da ise belirgin şekilde düşmesinin birbiriyle doğrudan bağlantılı olduğu görüşünde. Pasifik Enstitüsü’nden Peter Gleick, “İnsan kaynaklı iklim değişikliği gezegenimizi radikal şekilde dönüştürüyor” dedi.

Bazılarına göre ise bu bağlantının kanıtlanması gerekiyor. Potsdam Enstitüsü’nde iklim bilimci olan Marlene Kretschmer, yaşanan gelişmenin iklim değişikliğine bağlı olduğunu söylemenin zor olduğu görüşünde. Bununla birlikte, ‘ılık kutup-soğuk kıta’ fenomeninin iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceği görüşünün savunulduğu çalışmalar olduğunun altını çiziyor.

24 KİŞİ ÖLDÜ

Soğuk dalgası nedeniyle Avrupa ülkelerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e ulaştı. Polonya’da 9 kişi soğuk nedeniyle ölürken Fransa, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve İtalya’da da ölümler yaşandı.