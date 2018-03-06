Özyiğit: Hedefimiz topluma yaraşır bir gelecek kurmak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, gerek parti, gerekse de hükümet olarak en temel hedeflerinin topluma yaraşır bir gelecek yaratmak olduğunu belirterek, tüm uğraş ve çabalarının da bu yönde olduğunu vurguladı.

Özyiğit, tüm alanlarda ve eğitimde ülke gerçeklerine uygun planlama yaparak, yol alacaklarını, bunu yaparken da vizyonlarına uygun olarak tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek ortak akıl doğrultusunda alınacak kararlarla ilerleyeceklerini belirtti. Özyiğit, “Kararlı bir şekilde adım adım ilerleyerek ve toplumun yapısal sorunlarını çözerek halkımızın yaşamını her alanda kolaylaştıracağız” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, partinin geçen hafta başlattıkları genişletilmiş bölge toplantıları Mağusa’da devam etti. Sakarya bölgesindeki Mağusa Gençlik Akademisi binasında TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, bazı parti yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda gerek parti, gerekse hükümet ve görevde bulunan bakanlıkların çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi, üyelerin görüş ve düşünceleri dinlenerek, soruları yanıtlandı.

Cemal Özyiğit, toplantıda yaptığı konuşmada, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de partinin yol haritasının üyelerle birlikte belirleneceğini vurguladı. Özyiğit “Üyelerimizin görüş ve düşüncelerini yetkili organlarımızda harmanlayarak, ortak aklın ürünü kararlar doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz” dedi.

7 Ocak Erken Genel Seçimleri, sonuçları ile 4’lü koalisyon hükümetinin program ve icraatlarının değerlendirildiği toplantılar daha önce de Güzelyurt ile Girne’de yapılmıştı.