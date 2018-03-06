Suriye’de Rus uçağı düştü

Suriye’de Rusya’ya ait bir askeri nakliye uçağı düştü. Reuters haber ajansı uçaktaki 32 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Reuters haber ajansı, Rusya’ya ait bir askeri nakliye uçağının Suriye’de düştüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırılan bilgilere göre uçaktaki 6 mürettebat ve 26 yolcudan kurtulan olmadı.

Bakanlık uçağın neden düştüğüne dair kesin bir bilgi olmadığını ancak ilk belirtilerin teknik hatayı işaret ettiğini söyledi.

An-26 tipi askeri nakliye uçağınun Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne inerken düştüğü belirtildi.

MUHALİFLER JET DÜŞÜRMÜŞTÜ

Şubat ayında muhalifler İdlib’de bir Rus Su-25 savaş jetini düşürmüştü. Uçaktaki pilotun ölmüştü.