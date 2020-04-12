Özyiğit: Güven duygusunu yerle bir ettiniz

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Hükümeti eleştiren Özyiğit, “Biz; ‘güven’, ‘tek kriz masası’, ‘söylem birliği’ ve ‘ortak akıl’ dedikçe hükümet tam tersini yapmaya devam ediyor.” diyerek durumu “Gerçekten hayret verici” olarak tanımladı.

İşte o açıklama:

Biz; ‘güven’, ‘tek kriz masası’, ‘söylem birliği’ ve ‘ortak akıl’ dedikçe hükümet tam tersini yapmaya devam ediyor. Hükümet mensupları bu konuda adeta yarış içinde. Sağolsun! Başbakan Tatar çıtayı bugün biraz daha yükselterek bu kez Başbakan Yardımcısını yalanladı ve herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Gerçekten hayret verici. Ortak akılla bir bütünlük içinde hareket etmek bu kadar mı zor? Hükümet ortakları bu şekilde davranarak toplumun bu dönemde en ihtiyacı olan güven duygusunu yerle bir ettiklerinin farkında değiller mi?

Diğer yandan ilaç konusuna bile hamaset karıştıranlara ise diyecek söz bile bulamıyorum. Böylesi olağanüstü dönemlerde, üstelik sağlık konusunda bile bu şekilde davranabilmek gerçekten inanılır gibi değil. Bu düşüncelerle işimiz çok zor…

Bu kadar karmaşa ve kaosun içinde günün en güzel haberi ise River Side çalışanları dahil yapılan 164 testten pozitif vaka çıkmaması ve 12 vatandaşımızın taburcu olması. (Yeri gelmişken bir kez daha belirtelim, uzmanların da dediği gibi daha çok tarama yapılması şart).

Bu vesileyle başta sağlık çalışanları olmak üzere, bu olağanüstü şartlarda büyük bir özveri ile çalışan herkese bir kez daha teşekkür ederken, halkımıza da alınan kararlara uyarak, zorunlu olmadıkça evde kalmaları çağrısını yineleyelim..