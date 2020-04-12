Girne’de dayanışma örneği

Girne Çatalköy girişinde faaliyet yürüten AlpetTanısay Petrol toplumsal dayanışma örneği sergileyerek Çatalköy’de ikamet eden ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yaptı.

AlpetTanısay Petrol sahibi Gürel Tanısay 150 koliden oluşan, içinde temel gıda ve tüketim maddeleri bulunanyardım paketlerini dün sabah Çatalköy Muhtarı Yusuf Sipahi’ye teslim etti.

Muhtar Sipahi salgınla mücadele için alınan tedbirler çerçevesinde iş yerlerinin geçici olarak kapatılmasının yarattığı işsizlik ortamında beldedeki birçok ailenin sıkıntı yaşamakta olduğunu ifade ederek AlpetTanısay Petrol sahibi Gürel Tanısay ve başlatılan kampanyaya destek sağlayan tüm duyarlı yurttaşlara muhtarlık adına teşekkür etti.

Alpet de dünya ile birlikte ülkemizi de saran COVİD-19 virüsüne karşı başlatılan mücadeleye Sağlık Bakanlığı’na ait tüm ambülansların yakıt ihtiyacını ücretsiz karşılayarak, milyonlarca görünmeyen mikrop barındıran özel araçları ücret talep etmeden dezenfekte ederek toplumsal sosyal dayanışmaya katkı koymuştu.

Kaynak: Lha