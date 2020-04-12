Derya: Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?

CTP Milletvekili Doğuş Derya sosyal medya hesabı facebook’tan yaptığı paylaşımda basın emekçilerini hiçe sayan hükümeti ağır bir dille eleştirdi.

İşte o açıklama:

BAĞIMSIZ MEDYA NİYE KAPSAM DIŞI? UBP-HP HÜKÜMETİ, HAKİKATTEN NE YAPTIĞINIZI SANIYORSUNUZ?

Eğri oturup doğru konuşalım. UBP-HP Hükümeti’nin en başından beri bağımsız medya ile sorunu var!

Soru soran, doğru bilgiyi taşıyan, basın emekçisi çalıştıran, tek işi gazetecilik olan insanların çalıştığı, editörü, genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü olan bağımsız basın kuruluşlarının varlığından hep rahatsız oldular.

UBP-HP Hükümeti değil miydi sadece gazetecilik yapan kuruluşlar için ayrılmış Medya Destek Fonu’nu rafa kaldıran? Şimdi de aynı şey değil mi yaptığınız pek muhterem UBP-HP Hükümeti?

1 aydır her türlü riski alarak sokakta, gazetede, televizyon stüdyosunda doğru haberi halka aktarmak için koşuşturan basın emekçileri niye destek paketi dışında? Bu insanlar sadece haber takibi de yapmıyor! Bir de sizin popülist demeç yarışlarınızda arap saçına döndürdüğünüz bilgileri ayıklayıp temizlemeye, noksan bıraktığınız onca veriyi toparlamaya hatta hiç kimsenin anlayamadığı açıklamalarınızı tercüme etmeye çalışıyor!

Nedir arzuladığınız? Devletin ağzından çıkan bilgileri teyit ihtiyacı göstermeden dümdüz yayınlayacak sahibinin sesleri mi? Hiçbir gazeteciyi istihdam etmeden sadece ön sayfa hazırlayıp algı yönetimi yapan “uzaktan kumandalı medya kumandanları” mı? Covid-19 gibi bir illet yokken bile Kıbrıs Türk Bağımsız Medyasının ayakta kalma koşulları, reklam gelirlerinin az olması, kâğıt parası, Türk lirasının değer kaybetmesi ve daha birçok nedenden dolayı zaten zordu! Şimdi bu insanlar kendilerini ve ailelerini riske atarak haber yaparken nasıl oluyor da sizin “elzem hizmetler” kapsamınıza alınmıyorlar anlamıyorum! Üstelik özel sektör çalışanlarına verilen 1500 TL de değil istenen, kurumsal medya olarak çalışan yerlerin emekçilerine 750 TL, üstünü da kurumlar tamamlayacak dediler! Bu insanlar ne yapsın? Faturasını nasıl ödesin? Çocuğuna ne yedirsin? Kime soruyorsam ben de? Siz değil misiniz virüs ile mücadelede en önemli rolü üstlenen belediyelerin %25 katkısını kesen? Memurdan kesinti yaparken büyük sermayedarlara kol kanat geren? Hakikatten vicdanınız nasıl rahat ediyor? Ben sizi anlamakta da ve tanımakta da zorlanıyorum.