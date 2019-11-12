Özyiğit: Bütçeler ülkenin nereye gideceğinin göstergesi

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hakkında söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bütçelerin ülkenin nereye gideceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Özyiğit, bütçedeki gelirlerin nereye harcanacağının da çok önemli olduğunu söyledi.

Ülkenin ihtiyacı olanın kendi ayakları üzerinde duran bir yapı olduğunu söyleyen Özyiğit, yerel gelirlerin artırılması ve vergi gelirinin de adil toplanması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin giriş çıkışlarının da kontrol altına alınması gerektiğini söyleyen Özyiğit, ülke nüfusunun halen bilinmemesinin bütçede öngörülen rakamlarla nasıl uyuşacağı sorusunu sordu.

Hükümetin ekonomik tedbirler çerçevesinde istikrarlı olması gerektiğine vurgu yapan Özyiğit, ülkenin gelirlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, kendi kurumlarını kendisi yöneten bir yapının olması, kendi ayaklarının üzerinde durulması için de “el etek öpülmemesi” gerektiğini söyledi.

Kendi ayakları üzerinde durulmamasını da eleştiren Özyiğit, kendi dönemlerinde Türkiye’den kaynak gelmediğini şuanda gelen paranın da ülkenin savunma borcu için gönderildiğini savundu.

Kurum ve kuruluşlarla ilgili görüşlerini de aktaran Özyiğit, 2020 bütçesinin hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.