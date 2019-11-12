EkonomiManşet

Özyiğit: Bütçeler ülkenin nereye gideceğinin göstergesi

12 Kasım 2019
Komite 2020 Bütçe Mali

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hakkında söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bütçelerin ülkenin nereye gideceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Özyiğit, bütçedeki gelirlerin nereye harcanacağının da çok önemli olduğunu söyledi.

Ülkenin ihtiyacı olanın kendi ayakları üzerinde duran bir yapı olduğunu söyleyen Özyiğit, yerel gelirlerin artırılması ve vergi gelirinin de adil toplanması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin giriş çıkışlarının da kontrol altına alınması gerektiğini söyleyen Özyiğit, ülke nüfusunun halen bilinmemesinin bütçede öngörülen rakamlarla nasıl uyuşacağı sorusunu sordu.

Hükümetin ekonomik tedbirler çerçevesinde istikrarlı olması gerektiğine vurgu yapan Özyiğit, ülkenin gelirlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, kendi kurumlarını kendisi yöneten bir yapının olması, kendi ayaklarının üzerinde durulması için de “el etek öpülmemesi” gerektiğini söyledi.

Kendi ayakları üzerinde durulmamasını da eleştiren Özyiğit, kendi dönemlerinde Türkiye’den kaynak gelmediğini şuanda gelen paranın da ülkenin savunma borcu için gönderildiğini savundu.

Kurum ve kuruluşlarla ilgili görüşlerini de aktaran Özyiğit, 2020 bütçesinin hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.



Etiketler

İlgili Makaleler

KITOB Otel doluluk oranı

Bir yıllık karşılaştırmalı Ekim 2019 otel doluluk oranı

12 Kasım 2019
El-Sen Logo

EL-SEN süresiz grev kararını askıdan aldı

12 Kasım 2019
halkın-partisi

Halkın Partisi 2019 yılı gelir-gider tablosunu açıkladı

12 Kasım 2019
Mali Bütçe Komisyonu

Toros: 2020 bütçe rakamları hayal kırıklığı ve endişe yarattı

12 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı