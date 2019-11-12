Halkın Partisi 2019 yılı gelir-gider tablosunu açıkladı

Halkın Partisi sosyal medya hesabında 1 Ocak – 30 Eylül arası 9 aylık gelir-gider tablosu yayınlandı:

“Partimizin 2019 yılı ilk 9 aylık gelir gider tablosunu paylaşıyoruz.

Önce kendimizden başlayarak büyükten küçüğe ayırt etmeksizin tüm kurumlarımızın ve tüm siyasi partilerin de şeffaf yönetim anlayışını ülkü haline getirmesi, adil yönetim ve hesap verebilir bir gelecek inşaa etme hedefimizin gereğidir.

Bu nedenle parti gelir gider tablosunu 3 ay aralıklarla sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Temennimiz bunun sirayet ederek yayılmasına vesile olmaktır.”