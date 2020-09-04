Özyiğit: Bugünleri bir tek HP-UBP göremedi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, uyarıları dikkate almayan UBP-HP hükümetinin, yanlışta ısrar ede ede bugünlere zemin hazırladığını belirtti. 1 Temmuzda başlatılan kontrolsüz, denetimsiz ve karantinasız açılım nedeniyle tüm toplumun sağlığı tehlikeye atıldı diyen Cemal Özyiğit, hükümetin karantinasız girişlere son vermesi gerektiğini söyledi. Açıklama şöyle: Bugünlerin geleceğini herkes gördü, bir tek UBP-HP Hükümeti göremedi. Başta sağlık uzmanları olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından ortaya konan uyarıları dikkate almayan hükümet, yanlışta ısrar ede ede bugünlere zemin hazırladı ve maalesef yerel vakalar üstelik de çok sayıda temaslıyla birlikte yeniden artmaya başladı.

1 Temmuzda başlatılan kontrolsüz, denetimsiz ve karantinasız açılım nedeniyle tüm toplumun sağlığı tehlikeye atıldı. Yani tehlike göz göre göre geldi, daha doğrusu hükümet tarafından getirildi.