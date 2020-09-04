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Özyiğit: Bugünleri bir tek HP-UBP göremedi

4 Eylül 2020
Cemal Özyiğit

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, uyarıları dikkate almayan UBP-HP hükümetinin, yanlışta ısrar ede ede bugünlere zemin hazırladığını belirtti.
1 Temmuzda başlatılan kontrolsüz, denetimsiz ve karantinasız açılım nedeniyle tüm toplumun sağlığı tehlikeye atıldı diyen Cemal Özyiğit, hükümetin karantinasız girişlere son vermesi gerektiğini söyledi.
Açıklama şöyle:
Bugünlerin geleceğini herkes gördü, bir tek UBP-HP Hükümeti göremedi. Başta sağlık uzmanları olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından ortaya konan uyarıları dikkate almayan hükümet, yanlışta ısrar ede ede bugünlere zemin hazırladı ve maalesef yerel vakalar üstelik de çok sayıda temaslıyla birlikte yeniden artmaya başladı.
1 Temmuzda başlatılan kontrolsüz, denetimsiz ve karantinasız açılım nedeniyle tüm toplumun sağlığı tehlikeye atıldı. Yani tehlike göz göre göre geldi, daha doğrusu hükümet tarafından getirildi.
Kimse yeniden kapanma taraftarı değildir, ancak doğru kararlar ve bilimin yol göstericiliği de olmazsa olmazdır…
Hükümet ivedi olarak sağlık uzmanlarının ve bilim kurulunun görüşünü dikkate alarak karantinasız girişlere son vermelidir. Bu yanlışta ısrar edilirse, yarın çok geç olabilir. Şu da unutulmasın ki; ‘Ben yaparım olur’ mantığının yaratacağı olumsuzlukların tek sorumlusu da bu kararları alanlar olacaktır.


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