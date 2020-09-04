Kişmir: BRT’yi hakkı ile yönetecek insanlar istiyoruz

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, BRTK’nın hükümet partileri tarafından seçim bürosu haline getirildiğini belirtti.

BRT’de yetkili sendika olan BAY-SEN’in ortaya koyduğu tepkisel eylemi selamladığını söyleyen Ali Kişmir, BRT’yi yönetenlerin emir eri olduğunu kaydetti.

Açıklama şöyle:

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ne yazık ki hükümet partileri tarafından seçim bürosu haline getirilmiştir.

Topluma hizmet etmek yerine siyasilere hizmet etmeyi tercih eden atanmış yönetim kurulu başkanı ile atanmış müdür, kendilerini atayan siyasi güçlerin beklentilerini fazlasıyla karşılarken, bahse konu kurumda hem çalışanların haklarını hem de toplumumuz haber alma özgürlüğünü gasp etmekten de geri durmamışlardır.

Bu bağlamda dün gece BRT’de yetkili sendika olan BAY-SEN’in ortaya koyduğu tepkisel eylemi selamlıyoruz. Aynı derecede de ortaya konan haklı eylemi kırmak için BRT Yönetim Kurulu Başkanı ile BRT Müdürü’nün anti demokratik çabasını da kınıyoruz. Özellikle dün akşam özel basın kuruluşlarının olay anında gerçekleştirdikleri canlı yayında kurum müdürünün eyleme katılan bir çalışını aleni bir şekilde tehdit etmesi kabul edilemezdir. Aynı müdürün bugün kalkıp dünkü eylemi “Vandallık” olarak nitelemesi ise tam bir aymazlıktır. Hiç vakit kaybetmeden UBP’ye mutlak itaat içerisinde olan kurum müdürü ile halihazırda kurum yönetim kurulu başkanlığı görevini hiçe sayarak Başbakan Ersin Tatar’ın propogandasını üstlenen, kendisine ve biat ettiği partisine her gelen eleştiri sonrası etrafa hakaretler yağdıran kurum yönetim kurulu başkanının istifa etmesi kaçınılmazdır. Tarafsız olması gereken her iki şahsın da bu yetilerini kaybettikleri ve toplumun sesi olan BRTK’yı resmen Tatar’ın seçim bürosuna çevirdikleri ortadadır. Hakkını veremedikleri koltukları bu topluma iade etme zamanı gelmiştir. Bir seçim uğruna çalışanların haklarını çiğneyen ve eşitlik ilkesinden kopan bu iki şahıs istifa etmediği sürece tepkimiz artarak devam edecektir.

Sendika olarak biz bu sürecin takipçisi olacağız. Yöneticiden daha çok emir eri olan bu kişilerin rezaletlerine asla göz yummayacağız. Tepkimiz en az onların toplumumuza yaptıkları ihanet kadar sert olacaktır. Emir eri değil BRTK’yı hakkı ile yönetebilecek insanlar istiyoruz.

Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir