Yaşam
Genç kız şarkı söylerken annesi tavandan düştü
ABD’de Liz Sun Millan adlı genç kız, şarkı söylerken kendisini videoya aldığı sırada tavan arasında bavul arayan annesi tavandan düştü. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
ABD’de yaşayan Liz Sun Millan, en sevdiği şarkıyı söylerken video kaydetmeye başladı.
O sırada tavan arasında bavul arayan genç kızın annesi, tavanın bir bölümünün kırılmasıyla aşağıya düştü. Görüntülerde, genç kızın şarkı söylediği sırada tavanın kırıldığı ve annesinin bacağının kırılan bölümden sarktığı görüldü.