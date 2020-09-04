Yaşam

Genç kız şarkı söylerken annesi tavandan düştü

4 Eylül 2020

ABD’de Liz Sun Millan adlı genç kız, şarkı söylerken kendisini videoya aldığı sırada tavan arasında bavul arayan annesi tavandan düştü. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

ABD’de yaşayan Liz Sun Millan, en sevdiği şarkıyı söylerken video kaydetmeye başladı.

O sırada tavan arasında bavul arayan genç kızın annesi, tavanın bir bölümünün kırılmasıyla aşağıya düştü. Görüntülerde, genç kızın şarkı söylediği sırada tavanın kırıldığı ve annesinin bacağının kırılan bölümden sarktığı görüldü.


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