Özyiğit: Belirli amaçlar uğruna ülke uzun bir süre hükümetsiz kaldı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin nasıl kurulduğuna ve müdahalelere bakmak gerekeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edildiğini dile getiren Özyiğit, bunun arkasından UBP Kurultayı’nda yapılan müdahaleye değindi.

“Müdahaleleri davet etmeye veya susmaya devam edersek, bu olaylar yaşanmaya devam edecek” diyen Özyiğit, belirli amaçlar uğruna ülkenin uzun bir süre hükümetsiz kaldığını belirtti.

Kıbrıs konusunda kendilerine göre en gerçekçi çözüm modelinin federasyon olduğunu söyleyen Özyiğit, yıllarca süren görüşmelerin sonunda önemli kazanımlar elde edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından beşli toplantının çağrılması beklentileri olduğunu anımsatan Özyiğit, seçim dönemi dile getirilen söylemlerde vurgulanan Kıbrıs’ta iki ayrı devleti tanıyacak devlet bulunmadığını belirtti.

Ülkeyi tek tanıyan Türkiye Cumhuriyeti’nin, tanımanın gerekliliklerini ne kadar yerine getirdiğini sorgulamak gerektiğini söyleyen Özyiğit, Türk takımlarının KKTC takımlarıyla futbol maçı bile yapmadığını kaydetti.

Özyiğit, Kıbrıs konusunda macera içeren başka seçeneklere bakmaktansa, doğru zeminden, yani federasyondan sapmamanın hem Kıbrıs Türk halkı, hem de Türkiye’nin yararına olacağını dile getirdi.

“GERGİNLİK DEĞİL İŞBİRLİĞİ”

Doğal gaz konusunun gerginlik değil, işbirliğiyle ele alınması gerektiğini dile getiren Özyiğit, bu konuda birlikte çözüm bulunması gerektiğini ve doğal gazın Türkiye üzerinden taşınmasının en mantıklı çözüm olduğunu belirtti.

Hükümet programında kapalı Maraş’ın açılması konusunda yazılanları okuyan Özyiğit, Maraş konusunda çok yanlış yollara girildiğini savundu. Maraş konusunun açıkçası bir adayın kazanması konusunda malzeme olduğunu iddia eden Özyiğit, Maraş konusunda uluslararası konuların dışına çıkılmaması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının devre dışı bırakarak atılacak her adımın alt yönetim algısı yaratılacağını söyleyen Özyiğit, son yaşananların tam da alt yönetim algısına neden olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersan Saner’in kurultay düşüncesiyle bakanlara görev dağılımı yaptığını savunan Özyiğit, özel jet kriziyle gündeme gelen ve görevden alınan kişilerin olay temizlenmeden yeniden bakan olmasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili de daha önce Ulaştırma Bakanlığı döneminde yapılan sözleşmeden devletin yüklü miktarda ödeme yapmak zorunda kaldığını anımsatan Özyiğit, bu araştırmanın sonucunun ne olduğunu sordu.

“YENİ VATANDAŞLIKLARA KARŞIYIZ”

Nüfusa göre planlama yapılmadığını ve adaletli vergi sisteminin yaratılmadığını kaydeden Özyiğit, yıllardır vatandaşlık konusunda da gerekli adımların atılmasından sürekli kaçıldığını söyledi.

Yeni vatandaşlık verilmesine karşı olduklarını söyleyen Özyiğit, bu dönemde bir nüfus sayımının da yapılaması gerektiğini kaydetti.

Yeni yılda charter uçuşlara izin vererek, toplumun sağlığının tehlikeye atılmaması gerektiğini söyleyen Özyiğit, atılan yanlış adımlarla ekonomi ve eğitimin daha uzun süre zarar göreceğini belirtti. Güvenli ortamın bozulmasıyla yükseköğrenimin zarar görüldüğünü kaydeden Özyiğit, eğitimde atılacak adımlarda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, artık dış yardıma muhtaç olmadan neler yapılması gerektiğinin konuşulması gerektiğini söyledi.

Geleneksel eğitim sisteminde verimsizlik gördüklerini kaydeden Özyiğit, genel eğitim döneminde strateji hataları olduğunu belirtti.

Cemal Özyiğit, YÖDAK’ın, içteki çekişmelerden dolayı tamamen çökmesine neden olunduğunu ve sektörün artık YÖK tarafından yönetildiğini söyledi.

Özyiğit, halkın şeffaf şekilde yönetildiğine dair eğitimde yaşananların açıklanmasını istedi.

Enerji konusunda hükümetin politikalarının ne olduğunu soran Özyiğit, doğal gaz ve kablo konusunda da yapılacak yatırımların ne olacağını sordu.

Özyiğit son olarak BRT’nin siyasetten arındırılması gerektiğini dile getirerek, kurumun bu dönemde daha fazla demokratikleştirilmesi ve yasasının da yapılması gerektiğini kaydetti.

Polisin artık bu toplumun gerçek anlamada güvendiği kurum haline dönüştürülmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, belediyeler reformunun yapılacak olması halinde, kendilerinin de katkı koymaya hazır olacağını söyledi.

Seçim ve halk oylaması yasasının da antidemokratik olmaması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, barajın yükseltilmesini değil, kaldırılmasını konuşmaya açık olduklarını ve seçime en hazır partinin de TDP olduğunu belirtti.

Ek mesai konusuna da değinin Özyiğit, bazı çalışanların vardiyaya geçirilmesi ve kamu reformunun da bir an önce yapılması gerektiğini kaydetti.

Azınlık hükümetine oylarının ret olduğunu belirten Özyiğit, halkın yararına adımlar atılması halinde destek olacaklarını söyledi.