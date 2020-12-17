Bahadır Ayhan: Sporcu covid-19’u maçlarda kapmadı

Hentbol oynayan bir sporcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması konusunda Hentbol Federasyonu bir basın açıklaması yaptı.

Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan, kendi ailesinin restoranlarında çalışan ve aynı zamanda Gençlik Gücü’nün hentbolcusu olan bir sporcunun yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkması hentbol maçları veya hentbol turnuvaları ile bir bağlantısı olmadığını, hentbol maçlarının kamp lig şeklinde ve PCR şartı ille oynandığını söyledi.

Ayhan şöyle devam etti:

“Şu anda hentbol maçları oynanmıyor. Hentbol maçında veya turnuvasında herhangi bir pozitif vaka da olamaz çünkü PCR şartı ile kamp lig şeklinde gerçekleşiyor organizasyonlarımız.

Söz konusu sporcu kendi restoranında çalıştığı için test yaptırmıştır ve pozitif çıkmıştır. Tedbir amaçlı da tüm GG hentbol takımına testlerin yapılmıştır ve herkes negatif çıkmıştır. Ancak tüm riskleri göz önünde bulundurarak bu hafta gerçekleşecek Hentbol KTSYD Kupası maçları kadınlar ile başlayacaktır, erkekler müsabakaları gelecek hafta gerçekleşecektir.”