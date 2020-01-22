Özyiğit: Akıncı’yı kısa sürede sonuç alabilecek bir lider olarak görüyoruz

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, BRT’de yayınlanan 45+ programında Nisan ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıklamalarda bulundu.

Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya TDP olarak parti meclisinin kararı doğrultusunda destek vereceklerini söyledi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla yürütülen müzakerelerde Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir momentum yakalandığını ifade ederek halkın Akıncı ile 5 yıl daha devam etmesi gerektiğini belirtti.

Özyiğit ‘Sayın Akıncı’yı kısa sürede sonuç alabilecek bir lider olarak görüyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde adaylığını ilan edecek. Adaylığını ilan etmesinin ardından Parti Meclisi olağan üstü toplanıp karar üretilecek’ diye konuştu.