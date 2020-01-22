Manisa’da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Manisa Akhisar olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’dan yapılan açıklamada da, “Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 22.22’de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22’de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, Bursa, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli’nin yanı sıra Yalova ve Bursa’da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Akhisar’da 22:22’de 5.6, 22:25’te 4.4, 22:27’de 2.1, 22:34’te 3.7 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi.

​Kırkağaç’ta da deprem

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 22.25’te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Akhisar Belediye Başkanı: Yıkılmış bina haberi gelmedi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5.4 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı gözükmediğini belirterek, “Yıkılmış bina haberi gelmedi. Merkez üssü olan Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz, kısa zamanda bilgi alacağız, inşallah ciddi bir sıkıntı olmaz” dedi.

Gazetecilere açıklama yapan Dutlulu, uzun süren depremin ilçe halkını korkuttuğunu, sarsıntının ardından vatandaşların sokağa çıktığını anlattı.

Depremin ardından artçı sarsıntıların da yaşandığını belirten Dutlulu, “Şu an şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Merkez üssü olan Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz, kısa zamanda bilgi alacağız, inşallah ciddi bir sıkıntı olmaz. Şehir içinde şu anda yaralı bilgisi yok. Halkımız sokakta, hasar gözükmüyor. Ama bilgiler şu an çok yüzeysel.” diye konuştu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz: Çeltikçi Mahallesi’nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ilçenin Çeltikçi Mahallesi’nde birkaç evin yıkıldığı, yaralının olmadığı bilgisinin geldiğini belirtti.

AA muhabirine açıklama yapan Deniz, kentte korku yaratan deprem sonrası AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin sahada inceleme yürüttüğünü belirtti.

Vali Deniz, “Şu ana kadar alınan bilgiye göre Çeltikçi Mahallesi’nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok. Araştırma devam ediyor” dedi.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi’nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise “Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış.” diye konuştu.