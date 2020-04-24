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Özyiğit: Adalet bu şekilde mi sağlanacak?

24 Nisan 2020

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti eleştirerek ciddiyete çağırdı. Özyiğit, “Kalabalık evlere yalnızca 1500 TL girecekse, bu parayla hangi ihtiyaç giderilebilecek. Adalet bu şekilde mi sağlanacak.” dedi.

İşte o paylaşım:

Hükümet gel-gitlerine maalesef devam ediyor. Bir yandan “hiçbir çalışanın işten durdurulmayacağını, bunu kabul etmeyeceğini açıklarken, diğer yandan evli ve çocuklu olan özel sektör çalışanlarının işsizlik ödeneğini 2674 TL’den, 1500 TL’ye indiriyor. Hükümet bu şekilde yaparak, aslında işten durdurmaları önleyemeyeceğini göstermiş oluyor. Bu kabul edilebilir bir tutum değildir. Zaten bu zor dönemde mağdur olan insanlarımıza, bir darbe de Hükümet vurmamalıdır.

Bunun yanı sıra, Hükümet gerçek verilerin ortaya çıkması için bir çalışma yapıyor mu? Yani, hangi işveren çalışanlarını tam ödüyor, hangisi yarı ücret ödemesi yapıyor, ya da hiç yapmıyor. Bu verilen bilinmesi ve ortaya konması gerekmiyor mu? Hatta evlerdeki fert sayısının da bilinmesi de gerekmiyor mu? Kalabalık evlere yalnızca 1500 TL girecekse, bu parayla hangi ihtiyaç giderilebilecek. Adalet bu şekilde mi sağlanacak.

Bu arada 1500 TL konusunda Hükümet tarafından daha önce ‘sadece KKTC vatandaşlarını kapsayacak’ düzenlemesi olmasına rağmen, Sn. Çalışma Bakanı bu sabah yaptığı açıklamada ‘herkesi’ kapsayacağını söyledi. Hangisi doğru, yazılan mı, söylenen mi? Lütfen biraz ciddiyet. Bu kaçıncı çelişki, bu kaçıncı yap-boz. Bu şekilde yapıldıkça tabii ki güven azalır.

Hükümet gel-gitlerine maalesef devam ediyor. Bir yandan “hiçbir çalışanın işten durdurulmayacağını, bunu kabul…

Cemal Özyigit paylaştı: 24 Nisan 2020 Cuma



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