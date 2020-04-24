Prof. Şanlıdağ: Yurdumuzdaki önlemler dünyaya örnek olabilir

Başbakanlık Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Viroloji Uzmanı Profesör Doktor Tamer Şanlıdağ coronavirüs mücadelesinde insanların evde kalmasına yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarının alınmakta olduğuna çekti.

Virüsün yayılımını kontrol etme noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iyi durumda olduğuna işaret eden Şanlıdağ, ancak ikinci dalga adı verilen tekrarlama riskinin hala mevcut olduğunu anlattı.

BRT’de ‘Bakış Açısı’ programında 9 Mart’ta ilk vakanın görülmesi ile başlayan koronavirüsle sürdürülen savaş, alınan tedbirler ve gelişmeler ele alındı.

Alınan tedbirlerle sağlık sistemi üzerine önemli bir yük bindirmeden salgının kontrol altında tutulabileceği bir yatay eğri oluşturmanın hedeflendiğini belirten Şanlıdağ, vaka sayılarını zamana yayarak salgının mevcut şekilde korunmasının sağlandığını ifade etti.

İlk vakanın tespit edildiği 9 Mart’tan bu yana 108 vaka tespit edildiğini anımsatan Şanlıdağ, 108 vakandan 87’sinin iyileşerek taburcu olduğunu, yoğun bakımda ventilatöre bağlı hasta bulunmadığını, tedavisi devam eden 17 hastanın ise durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Mevcut koşullar çerçevesinde tedbirlerle ilgili alınan kararların önemine de işaret eden Şanlıdağ, “İnsanların evde kalmasına yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarını alıyoruz bugün” dedi. Şanlıdağ “Tabii ki alınan önlemler bir anda bu önlemlerden vazgeçilmeyecek yavaş yavaş ve esneklik söz konusu olabilir. Bunu hiç kimse söylemiyor zaten bizde söyleyemiyoruz tedbir her zaman olacak. Belki yaşam tarzımızda değişecek” diye konuştu.

Tedbirlerin her zaman olacağını ve yaşam tarzlarının da değişebileceğine dikkati çeken Şanlıdağ, “Bu matematik modellemesinde şunu söylemiştik matematik modeli bize alınacak tedbirlerin ne olduğunu söylüyordu bu tedbirler içerisinde en önemlisi sınır kapılarının kapatılması ilk sırada, ikinci sırada evde kalma üçüncü sırada okulların üniversitelerin toplu yaşam alanlarının kapatılması dördüncü sırada dezenfeksiyon sterilizasyon işlemleri ve beşinci sırada ise farkındalığın artırılması idi model bize bunu söylüyordu”diye konuştu.

Virüsün yayılımını kontrol etme noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iyi durumda olduğuna işaret eden Şanlıdağ, ikinci dalga adı verilen tekrarlama riskinin hala mevcut olduğunu anlattı.

Ülkenin aldığı tedbirlerin dünyaya örnek bir model olduğunu düşündüğünü dile getiren Şanlıdağ, şu an seyrine baktığında ülke olarak iyi gidildiği belirtti. (BRT)