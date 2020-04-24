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Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında 24 Nisan günü bir ilk yaşandı. Bakanlığın verilerine göre; bugün 3 bin 122 yeni vaka tespit edilirken, 3 bin 246 kişinin iyileşti. Böylece bir günde iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçmiş oldu. 109 yeni ölüm yaşanan koronavirüs salgınında toplam ölüm sayısı 2 bin 600'e yaklaştı.

24 Nisan 2020

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına ilişkin son verileri sosyal medya hesabından açıkladı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI, VAKA SAYISINI GEÇTİ

Türkiye’de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 109 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2 bin 600’e yükseldi. Bugün 38 bin 351 yeni test yapıldı ve 3 bin 122 yeni teşhis kondu. Yoğun bakımdaki vaka sayısı bin 790 olurken, solunum cihazına bağlanan hasta sayısı 929 olarak kayıtlara geçti. Bugün iyileşen hasta sayısıysa 3 bin 246 oldu. Böylece ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni teşhis konulan sayısını geçti.

Yapılan toplam test sayısı 830 bin 257’ye çıkarken, toplam vaka sayısı da 104 bin 912 olarak kayda geçti.

“ALINAN SONUÇLARA TEDBİRLE DESTEK ŞART”

Vaka sayısıyla ilgili paylaşımında Sağlık Bakanı Fahfettin Koca, “Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.” ifadelerini kullandı.



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