Özkıraç: Akıncı 5 yıldır tek kelime etmemişti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN’in, Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özkıraç, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun, Kıb-Tek ile ilgili yaptığı açıklamayla ilgili konuştu.

Özkıraç: 5 yıldır ilk defa açıklama yapıyor

Özkıraç’ın açıklaması şu şekilde:

Öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ve onun oluşturduğu “Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 5 yıllık görev içerisinde KIB-TEK ile ilgili yaptığı ilk ve tek açıklamayı sevinçle karşıladık!

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun yapmış olduğu açıklama ve talep, dünyadaki gelişmeleri takip eden normal bir vatandaşın da bilgisinde olan ve talebinde bulunan şeylerdir.

Gönül isterdi ki, Sayın Akıncı ve ekibi, böylesi konularda paylaşımcı olması ve bu konuda yıllardır emek veren Elektrik Çalışanları Sendikası’ndan da görüş almasıydı. Ayrıca elektriğin ucuzlaması ve daha kaliteli enerji üretilmesi için geçmiş KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun hazırladığı raporu dikkate alması, bu raporu hazırlayan başkan ve üyelerle temas etmesi gerekirdi. Ancak ne yazık ki, bu yapılmamış, aksine sadece günü kurtarıcı önlemler üzerinde durulmuştur.

Bizleri en çok üzen ve de tepkimize yol açan konu ise, Sayın Akıncı’nın, son süreçte KIB-TEK’e yatırım yapılması yönünde mücadele veren, gerektiği zaman ortaya grev koyan ve bu uğurda büyük kavgalar veren EL-SEN’e bahse konu dönemde tek bir destek vermemesi, bir kez bile EL-SEN Başkanı ve yönetim kurulunu arayarak süreç hakkında bilgi almaması ve yaşanılan olaylarla ilgili toplum lideri olarak tek bir kelime etmemesidir. 5 yıl boyunca bu konuda tek kelime etmeyen ve yatırım yapılması yönünde hükümetin imzası bulunmasına ve bu imzanın yerine getirilmemesi konusunda da tek bir eleştiri getirmeyen Akıncı’nın, şimdi aniden KIB-TEK’in aklına gelmesinin nedeni nedir?

İşin en ilginç yanı ise, Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışma Kurulu’nun (ki bu kurul mutlak uzmanlar tarafından oluşmaktadır) hazırladığı raporda yıllardır enerji maliyetlerini yukarı çeken en büyük ana neden olan AKSA’dan tek kelime etmemesidir. Hazırlanan rapor içerisinde hükümetten, AKSA konusunda tek bir adım dahi atılması talebi olmamasıdır. Sayın Akıncı tıpkı 5 yıllık görev sürecinde olduğu gibi gelinen aşamada da AKSA’ya tek kelime etmemekte kararlı olduğunu bizlere göstermiştir.

Bizler için cumhurbaşkanı veya hükümetin kim veya kimler olduğu fark etmiyor. Tek talebimiz KIB-TEK ile ilgili yapılacak olan çalışmalara EL-SEN’in dahil edilmesidir. KIB-TEK’i bir basamak olarak kimsenin görmemesidir. Bir de bilmeyen için bizden bir bilgi, KIB-TEK en son fiyat ayarlamasını bir yıl önce yapmıştır ve bu süreç içerisinde enerji fiyatlarına zam yapmamıştır.

EL-SEN

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Kubilay Özkıraç