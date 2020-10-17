Özgüven: Tarladan sofraya güvenli ve yeterli gıda erişimi sağlanmalı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahsen Işık Özgüven, Dünya Gıda Günü kapsamında konuşarak, tüm dünyada tarladan sofraya güvenli ve yeterli gıdanın erişiminin sağlanması için gerekli çalışmanın yapılmasının önemine dikkat çekti.

Gıda güvenliği konusunda toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini ifade eden Özgüven, “Bu konu ana okullardan başlayarak eğitim ile desteklenmeli; ayrıca ilgili bakanlıklar, sivil ve özel kuruluşların gıda ve gıda güvenliği hakkında projeleri artırılmalıdır” dedi.

Prof. Dr. Özgüven, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2050 yılına kadar dünya nüfusunun %30 oranında artacağına dikkat çektiğini belirterek, buna paralel olarak tarımsal üretim ihtiyacının da 8,4 milyar tondan 13,5 milyar tona çıkacağını aktardı.

Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada güvenli gıdaya erişme sorunu yaşanıyor

Son dönemde yaşanan salgın nedeniyle tüm Dünyada güvenli gıdaya erişememe ya da açlık yaşandığını da vurgulayan Özgüven, ayrıca bazı alanlarda aşırı tüketimden dolayı oluşan bazı hastalıkların ortaya çıktığını ve yine bazı alanlarda da gıdanın israf edilme durumu bulunduğunu kaydetti.

Özgüven, tüm dünyanın Covid-19 salgını ve onun geniş etkileriyle başa çıkmaya çalıştığını belirterek, bu yılın FAO açısından olağanüstü bir 75. yıldönümü olacağını da dile getirdi. Bu kapsamda, sağlıklı beslenmenin önemine ışık tutma ve kamuoyunun farkındalığını arttırma amacıyla 150 ülke arasında kolektif olarak yüzlerce etkinlik düzenleneceğini söyleyen Özgüven, etkinliklerden birinin de Dünya Gıda Günü’ne özel olarak düzenlenen poster yarışması olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özgüven açıklamasında, tarımın refah düzeyi ne olursa olsun her ülke için vazgeçilmez bir sektör olduğunu dile getirerek, “Sağlıklı beslenmenin ve kalkınmanın yolu ancak ve ancak üretim ve yalnız üretim değil, gıda güvenliğini de kapsayan kaliteli üretimden geçmektedir” dedi.