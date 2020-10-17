Arabasında 937 adet pulya bulundu

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre 16.10.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında O.B. (E-60), kullanımında bulunan araç ile KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada aracında yapılan kontrolde, 937 adet avlanması yasak olan dondurulmuş halde pulya türü yabani kuş tespit edilmiştir. Adı edilen hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.