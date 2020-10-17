DAÜ Sinema Kulübü yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Sinema Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yeni bir projeye imza atarak, Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi iş birliğiyle ihtiyaçlı ailelerin çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak için DAÜ aracılığıyla diz üstü bilgisayar (laptop) bağışında bulundu. Film gösterimleri, sinema filmi set ziyaretleri, çeşitli alan eğitimleri ve atölye çalışmaları gibi doğrudan kulüp ilgi alanlarına yönelik faaliyetlerin yanında; küresel ısınma karşıtı farkındalık yürüyüşü, Bedis Ormanı ağaçlandırma ve fidan ekimi, çevre temizliği ve doğaya saygı gibi farklı sosyal sorumluluk projelerini geçtiğimiz dönemlerde hayata geçiren DAÜ Sinema Kulübü, bu yeni proje ile ihtiyaçlı çocukların eğitimlerine önemli ölçüde katkı sağladı.

“DAÜ Her Zaman Toplumla İç İçe Bir kurumdur”

Yapılan iş birliği dahilinde, Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi’ni temsilen laptopları teslim alan Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi Proje Koordinatörü Bahar Özergin Boğaç, 16 Ekim 2020 Cuma günü, saat 10:00’da, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’na ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu ziyarette, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Damla Sayman Güresun ve DAÜ Sinema Kulübü Danışmanı Dr. Barçın Boğaç da hazır bulundu. Bahar Özergin Boğaç, ziyarette DAÜ Rektörlüğü’ne, Sosyal ve Kültürel İşler Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’na ve DAÜ Sinema Kulübü’ne katkılarından dolayı teşekkür etti. Doç. Dr. İşçioğlu da DAÜ’nün eğitim misyonunun yanı sıra, aynı zamanda her zaman toplumla iç içe bir kurum olarak topluma katkı koyma noktasında da faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, gerçekleşen sosyal sorumluluk projesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yeni Projeleriyle Öğrencileriyle Buluşmaya Hazırlanıyor

DAÜ Sinema Kulübü Danışmanı Dr. Barçın Boğaç, araya giren pandemi sürecinde kulüp aktivitelerine ara vermek zorunda kaldıklarını, ancak güncel şartlar dahilinde kulüp faaliyetlerini DAÜ öğrencileri ile çevrim içi fırsatlar dahilinde tekrar canlandırmaya başladıklarını ifade ederken, şunları ekledi: “Belli bir dönemdir süregelen sinemanın giderek daha fazla dijital platformlarda izlenilmesi, bilhassa festival filmleri ve belgesel filmlerin de bu yönde eskiye kıyasla daha fazla izlenmeye başlaması bizleri sevindiren gelişmelerdir. Bu gelişmelere ilaveten pandemi dönemi ve sonrası artık kulüp olarak bizlerin de bu değişime daha fazla ayak uydurması yönünde çevrim içi senaryo dersleri, sinema ve televizyonda yapım öncesi süreçleri atölye çalışmaları, film teorileri ve sinema tarihi üzerine webinar’lar, yurt içi ve yurt dışından ünlü oyuncu ve yönetmenlerle çevrimiçi söyleşiler vb. faaliyetlerimizi projelendirme aşamasındayız.”

“Katkı Sağlamak İstiyoruz”

Dijital platformlarda çevrimiçi faaliyetler geliştirip planladıklarını ifade eden Boğaç, bu çalışmaların yanında, sinemanın toplumsal iletişim, etkileşim ve sosyalleşme dinamizmlerine de katkı sağlamak istediklerini, bu yönde pandemi kurallarına uygun, kampüs içinde ve kampüs dışında “Açık Hava Sineması” ortamları yaratıp film gösterimleri organize etmek istediklerine dikkat çekti. Benzer projeler arasında “Araba Sineması” şeklinde gerekli organizasyonların sağlanıp gerek DAÜ öğrencilerinin, gerekse de Gazimağusalıların hasret kaldığı sinema deneyimlerine güvenli ortamlarda olanak sağlamak istediklerini vurguladı.