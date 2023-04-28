Özgöray: Boş kadroların doldurulması için basına çıkmak ya da grev mi yapmak gerek? - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Özgöray: Boş kadroların doldurulması için basına çıkmak ya da grev mi yapmak gerek?

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Erkut Özgöray

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Özgöray, Veteriner Dairesi’ndeki boş yönetim kadrolarının doldurulmasını talep etti.

Özgöray, Veteriner Dairesi’ndeki birinci derece şef, baş veteriner ve müdür kadrosu olmak üzere 8 yönetim kadrosunun boş olduğu, problemli, önemli durumlarda karar alınamadığını, rutin hazırlanan resmi evrakların altına imza atacak sorumlu bulanamadığını söyledi.


Yazılı açıklamasında, üç aydır devam eden bu durumun hem çalışanları hem de Veteriner Dairesi’nin hizmet verdiği alanları etkilediğini ifade eden Özgöray, “….” dedi.

Erkut Özgöray, yönetimdeki boşluk nedeniyle karantinadaki hayvanlara da yeterli bakımın verilemediğini savundu.

Yaklaşık bir ay önce Tarım Bakanı Dursun Oğuz da görüşüldüğünü ancak bir sonuç alınamadığını kaydeden Özgöray, “Boş olan yönetim kadrolarının kademeli olarak doldurulması için basına çıkmak ya da grev mi yapmak gerek?” ifadelerini kullandı.

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Tags:Erkut ÖzgörayKıbrıs Türk Veteriner Hekimler SendikasıVeteriner Dairesi
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