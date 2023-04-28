Büyükbaş hayvanlar için düşük tazminatı ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, 286 büyükbaş üreticisine düşük nedeniyle 1 milyon 218 bin 900 TL tazminat ödedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın yazılı açıklamasına göre, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince ocak ve şubat aylarında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 286 üreticiye 478 vaka için 1 milyon 218 bin 900 TL tazminat ödendi.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını kaydeden Kızılduman, hesap numarası vermeyen üreticilerin tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz ederek Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceğini belirtti.