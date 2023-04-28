Büyükbaş hayvanlar için düşük tazminatı ödendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Ekonomi

Büyükbaş hayvanlar için düşük tazminatı ödendi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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büyükbaş hayvan tazminat

Genel Tarım Sigortası Fonu, 286 büyükbaş üreticisine düşük nedeniyle 1 milyon 218 bin 900 TL tazminat ödedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın yazılı açıklamasına göre, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince ocak ve şubat aylarında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 286 üreticiye 478 vaka için 1 milyon 218 bin 900 TL tazminat ödendi.


Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını kaydeden Kızılduman, hesap numarası vermeyen üreticilerin tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz ederek Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceğini belirtti.

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