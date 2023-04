Tacan Reynar milletvekili adaylığını doğruladı

25 Haziran’da yapılacak ara seçimde milletvekiliğine aday olacağıyla ilgili medyada çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Tacan Reynar, aday olacağını doğruladı.

Neden aday olacağını içeren bir açıklamayı sosyal medya sayfasında paylaşan Reynar’ın söylemleri şöyle:

Bu bir koltuk kapmaca yarışı değil.

Bir SES olmak, bir İRADE ortaya koymaktır.

İradesi hiçe yazılan Kıbrıslıların siyasi mücadelenin her alanında varolabilmesini sağlamaktır.

Her alanda, meşruiyet tartışması yapılsa da, kör parmağım gözüne “buradayız” diyebilmektir.

Yılmadan kendi yurdumuza sahip çıkmanın her yolunu yürümenin önemli olduğunu,

bu nedenle bireysel tavırların, toplumsal gailenin önüne geçmemesini,

omuz omuza mücadele etmenin önünde hiç bir engel olmaması gerektiğini,

ortak hareketin en doğru cevap olduğunu düşünüyorum.

Birkaç gündür arayıp soran, destek mesajları gönderen ve şimdiden birlikte çalışma sözü veren dostlara buradan teşekkür ediyorum.

BİZ yolun kendisi olacağız dediğimde gerçek birlikteliğin ve bütünleşmenin önemine değinmiştim.

Yine aynı noktadayım.

Ya hep birlikte varolacağız,

ya da bizi yok sayanlar ile,

onlarla saf tutunlara meydanı boş bırakacağız.

Kendi adıma çok açık şunu söyleyebilirim:

Yok öyle yağma !

Bal tutanın parmağını yaladığı rejime bir parmak daha olmak için DEĞİL,

talan siyaseti ile yurdumuzu enkaza çevirenlere, külliye inşa edip çocuklarımıza çadır reva görenlerin karşısında muhalefetçilik oynamak için DEĞİL,

gençler bavul hazırlarken onları görmezden gelenlerin körleşmelerine seyirci kalmak için de DEĞİL,

inadına YURDUNU SEVEREK ortak iradenin sesi olmaktır amacım.

Bu yolu söz veriyorum temiz ellerimizle, alnımız açık ve omuz omuza yürüyeceğiz.