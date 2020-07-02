Özgeçmen: Sayın Bakan hiç kusura bakmasın!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgeçmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye sitem etti.

İşte o paylaşım:

Sayın BAKAN hiç kusura bakmasın!

Öyle sağlık çalışanlarını ayakta alkışlamak la olmuyor bu işler.

Meslektaşım Enver Bozkurt geçirdiği beyin ameliyatı sonrası tedavisine Türkiye’de devam edilmesine karar verildi. Ancak bunun içinde ambulans uçağa ihtiyaç duyuldu ve konu BAKANa iletildi.

Sonuç tabiki olumsuz.!

Bir bakan bürokrat yada zengin olsaydı eğer karar ne olurdu herkesin vijdanına bırakıyorum.!

Çok mu zordu bir bakanlar kurulu kararı alıp Enver hemşirenin nazarında tüm hemşireleri tamda pandemi sürecinde ikinci dalga başlamak üzereyken mutlu etmek,onları değerli hissettirmek.!?

Çok mu zordu söyleyin,yoksa bunuda mı düşünemediniz.!

Yazıklar olsun…!

Çok şükür duyarlı vatandaşlar ve hemşireler sayesinde toplanan yardımla Enver hemşiremiz yarın ambulans uçakla Türkiye’ye götürülüyor. Ve daha da yardıma ihtiyacı olacağı aşikar. Kalbimiz dualarımız kendisiyle,tez zamanda sağlıkla aramıza dönmesi ailesine kavuşması ümidiyle.

Ve sözüm ona yatın kalkın Enver hayata tutunsun yoksa oraları dar gelecek size.!