Kıbrıs

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden yardımcı çağrısı

2 Temmuz 2020
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Enver Bozkurt , yardım kampanyası

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, birlik yönetiminde görev yapan Enver Bozkurt için düzenlenen yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden yapılan açıklamada, Bozkurt’un beyninde oluşan rahatsızlığın tedavisi için İstanbul’da bulunan Gaziosmanpaşa hastanesine tedaviye götürecek ambulans uçak ve hastane masraflarını ödemek amacıyla kaymakam kararıyla yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin Sema Nur Karakuş adına aşağıdaki banka hesap numarasına bağışta bulunmaları istendi:

“Türkiye İş Bankası Gemikonağı (LAÜ) KKTC Şubesi. HESAP NO / IBAN : 6806 – 0050812 TR12 0006 4000 0016 8060 0508 12”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of LTB’den geniş kapsamlı sigorta anlaşması

LTB’den geniş kapsamlı sigorta anlaşması

2 Temmuz 2020
Photo of Siber: Uzun soluklu bir kriz yönetimi gerektirir

Siber: Uzun soluklu bir kriz yönetimi gerektirir

2 Temmuz 2020
Photo of Birleşik Eylem Komitesi, Girne’den Lefkoşa’ya yürüyor

Birleşik Eylem Komitesi, Girne’den Lefkoşa’ya yürüyor

2 Temmuz 2020
Photo of PCR’lar sonuçlanana kadar karantina

PCR’lar sonuçlanana kadar karantina

2 Temmuz 2020
Photo of Girne-Alsancak anayolunda bugün yol yapım çalışmalarına başlanıyor

Girne-Alsancak anayolunda bugün yol yapım çalışmalarına başlanıyor

2 Temmuz 2020
Photo of Pilli: Yolcular sonuçlar açıklanıncaya kadar karantina otellerinde gözetim altında tutulacak

Pilli: Yolcular sonuçlar açıklanıncaya kadar karantina otellerinde gözetim altında tutulacak

2 Temmuz 2020
Photo of Bakan Pilli: 1 yeni vaka

Bakan Pilli: 1 yeni vaka

1 Temmuz 2020
Photo of Dizdarlı: Beklenen tarih geldi. Gelmesiyle de ilk ithal vakamızla tanıştık

Dizdarlı: Beklenen tarih geldi. Gelmesiyle de ilk ithal vakamızla tanıştık

1 Temmuz 2020
Photo of Vatandaş panik, bakanlık suskun!

Vatandaş panik, bakanlık suskun!

1 Temmuz 2020
Photo of Kırıkkale köyü ve Hamitköy’de arazi yangını meydana geldi

Kırıkkale köyü ve Hamitköy’de arazi yangını meydana geldi

1 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı