Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ercan Havalimanı’nda uygulanacak pandemi tedbirleri genelgesini yayımladı.

Ercan Havalimanı’nda Kovid-19 esnasında havacılık faaliyetleri kaynaklı yayılımı önlemeyi amaçlayan genelgede önemli maddeler şunlar:

Havalimanını kullanacak yolcuların sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirler ve kişisel koruyucu donanımları kullanımı zorunludur. Bu kurala uymayan kişiler havalimanı, tesisleri ve uçağa kabul edilmeyecek.

Havalimanına ulaşım için özel toplu taşıma servislerini kullanacak olan yolcuların maskesiz olmalarına izin verilmeyecek.

Havalimanını kullanan yolcuların vücut sıcaklıkları ölçülecek.

Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçisi haricindeki yolcu olmayan kişilerin terminal binasına girişine izin verilmeyecek.

Maskesiz kişilerin havalimanına girişine izin verilmeyecek.

Yolcu ve bagajları ile yakın temasta bulunacak personel için kişisel koruyucu donanımlar tıbbi maske eldiven ve yüz koruyucu gözlük işveren tarafından temin edilecek.

Çalışanların havalimanı ana girişleri veya terminal binasına girişlerinde vücut sıcaklıkları ölçülecek.

Havalimanına ait tüm tesisler ve terminal binasında en az bir metre olacak şekilde sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınacak.

Yolcuların kullanabilmesi için kontrol noktası öncesi ve sonrasında el antiseptiği yerleştirilecek.

Havalimanında giden yolcular için önlemler otopark bölgesinden itibaren başlayacak ve yolcuların bu bölgede sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edip etmedikleri gözlemlenecek, şüpheli durumlar da havalimanı pandemi planına göre hareket edilecek.

Uçuşlarda dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyası haricinde kabin bagajı kabul edilmeyecek.

Yolcuların temasının çok olduğu alanların temizliği artırılacak.

Havalimanı tuvaletleri ve bebek bakım odaları kullanım sonrası temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına göre işleme tabi tutulacak.