Dünya

54 milyon sterlin ve 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

2 Temmuz 2020
İngiltere, operasyon

İngiltere’nin organize suça karşı en büyük ve en önemli operasyonunda, polis 700’den fazla şüpheliyi gözaltına aldı, 54 milyon sterlin nakit ve 2 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Yetkililer, ‘gösterişli’ hayatlarının tadını sürerken on yıllardır adaletten kaçan önceden ‘dokunulmaz’ olan elebaşlarının gözaltına alınan kişiler arasında olduğunu ifade etti. Silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapanlarda dahil olmak üzere üst düzey çeteler, güvenlik güçlerinin gizli bir iletişim ağına erişmesinden sonra bir dizi baskınların hedefi oldu. EncroChat olarak bilinen sistem, polisin sızmasına ve incelemesine karşı güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan cep telefonlarında kullanıldı. Ancak Nisan’da, uluslararası bir ekip sistemin şifrelemesini kırdı ve kullanıcılar olan bitenden habersizken kullanıcılar üzerinde casusluk yapıp verilerini topladı. Ulusal Suç Ajansı (NCS), dünya çapında 60 bin kullanıcının İngiltere’de ise yaklaşık 10 bin kullanıcının olduğunu ifade etti. Sistemin tek kullanım amacı, rakip suçluları öldürmeyi plana geçirme, kara para aklamak ve yasa dışı emtiaların dağıtımını planlamak ve koordine etmekti.

‘Türünün en büyük operasyonu’

NCA sözcüsü, “Kullanıcıların haberi olmaksızın NCA ve polis, kullanıcıların her hareketini izliyordu. İngiltere’de türünün en büyük ve en önemli operasyonu” dedi. Yüzlerce görevli, milyonlarca mesaj ve yüzlerce fotoğrafı inceleyerek verileri analiz etmek ve EncroChat kullanıcılarını belirlemek için çalıştı. Operasyon, ‘yüksek değerli hedefler’ ve daha önce adaletten kaçmış ‘ikonik’ firariler de olmak üzere İngiltere genelinde 746 gözaltı ile sonuçlandı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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