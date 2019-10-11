Özersay: UBP kimi aday göstereceğine kendi karar verecek

Belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında dün Güzelyurt’a giden hükümet üyeleri vatandaşın sorularını yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda basın yansıyanlar konusunda bir soru üzerine Özersay, bazen açıklamaların yanlış aktarılabildiğine işaret etti.

Bu nedenle söylediklerini içeren 30 saniyelik bir video yayınladığını anımsayan Özersay, “UBP tabii ki 2020 cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi aday göstereceğine kendisi karar verecek” dedi.

Bazı kesimlerin bu gibi tartışmalar üzerinden hükümetin ömrünü kısaltmak isteyebileceğine işaret eden Özersay, ülkede uzun ömürlü, söylediklerini yapabilen bir hükümet olmasının önemine değindi.

BELEDİYELERİN BORCU…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, belediyelerin eski İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigorta ve vergi borçlarının bet ofislerinden alınacak bir vergiyle ödenmesi konusundaki bir soru üzerine, bu borçların belediyeler tarafından yaratıldığına işaret ederek, bunun başka bir sektör, kişi ya da kurum tarafından ödenmesinin ne kadar adil olacağını sordu.

Önceki hükümet dönemde borçların ödenmesinin ötelendiğini anımsatan Baybars, tüm belediyelerin 2020’den itibaren yapılandırma ile bu borçları ödemesi gerektiğini kaydetti.

Baybars, yapılabilecek olanın borcu bir başkasına ödetmek yerine, gecikme zammı gibi konularda kolaylık yapmanın olduğunu anlattı.

Belediyelerin borçlarıyla ilgili soru üzerine söz alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, durumun belediyelerin içinden çıkamayacağı bir noktaya geldiğinin kendilerinin de farkında olduğunu kaydetti. Amcaoğlu “1 Ocak 2020’de hem yapılandırma, hem de Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girmesiyle ülkedeki belediyelerin tüm gelirlinin doğru ve gerçek şekilde tahsil etmesine olanak sağlanacak” dedi.

Amcaoğlu, hükümete bir öneride bulunarak, “Güzelyurt gelişmeye ve hükümet tarafından kucaklanmaya hasret bir bölge, faiz farkı fonunda bulunan kaynakla özellikle bölgedeki gençlerin oturması için sosyal konut projesi için hareket geliştirebiliriz” dedi.

CYPFRUVEX KONUSU…

Cypfruvex konusundaki bir soru üzerine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, , Cypfruvex’in ödemelerinin haftaya yapılacağını belirtti.

Narenciyenin gerçek değerini bulmasında öneme sahip Cypfruvex’e büyük önem verdiklerini anlatan Oğuz, “Derdimiz, üreticinin ürettiği ürünün değerini elde etmesidir. Eğer o narenciyeden beklediği geliri elde etmezse, toprağına da, bahçesine de sahip çıkmaz” dedi.

Oğuz, Cypfruvex olmazsa üreticinin ne hale geleceğini hepimiz biliyoruz diyerek, Cypfruvex’in alacağı politikanın KKTC politikası olduğuna işaret etti.

ESNAF ZANAATKÂRLAR ODASI YASASI…

Başbakan Ersin Tatar, Esnaf Zanaatkârlar Odası Yasası’yla ilgili bir şikâyet üzerine, yasayla ilgili Ekonomi Bakanlığı’nda bir komitenin çalışma yaptığını belirtti.

Tatar, çalışmanın hükümetle paylaşıldıktan sonra gereken değişikliklerin yapılacağını temenni etiğini belirtti.

FAKÜLTELER…

Bir vatandaşın bölgedeki diş hekimliği fakültelerinin fazlalığıyla ilgili sorusu üzerine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkedeki üniversite sayısının ciddi şekilde fazla olduğunu, bu bilinçle bu hükümet döneminde hiç yeni üniversite izni verilmediğini kaydetti.

Diş hekimliği fakültelerinde yeterli hastayla buluşamayan öğrencilerin gerekli tecrübeye sahip olamayacağı yönünde endişe yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, üniversitelerle bu konuyu görüştüklerinde, son teknolojiyle bu açığı kapatma yoluna gidileceği yanıtını aldıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu “Bazı riskler var. Bunlara karşı tedbiri alınacaktır” dedi.

GÜNEYDEN GEÇİŞLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI

Bir vatandaşın, bölge esnafının kalkınması için, araç sigorta ücretlerinin azaltılarak Güney Kıbrıs’tan geçişlerin kolaylaştırılmasını talep etmesi üzerine Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümet olarak kendilerinin de daha fazla kişinin KKTC’ye gelip, harcama yapmasını istediklerini kaydetti.

Öte yandan bunu zorlaştıran şeyin sigorta ücretleri değil, sınır kapılarında yaşanan sıkıntılar olduğuna işaret eden Özersay, 40 yeni sivil hizmet görevlisi alınması için karar aldıklarını anımsattı. Bunun da çözüm olamayabileceğini dile getiren Özersay, bazı kapılardan geçiş yönteminin değişebileceğini anlattı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da sınır kapılarında elektronik geçiş sistemi için çalışma yapıldığını dile getirdi.

KKTC kimlik katlarının çipli geçiş özelliği taşıdığını anımsatan ve geçen yıl Metehan kapısına çipli geçiş için prototip taktıklarını ifade eden Atakan, araçta 4 kişi olduğunda çipli geçiş süresinin neredeyse personelin işlem yapma hızına eşitlendiğini anlattı.

Atakan, kamera üzerinden geçişleri denetlemeyi denediklerini ancak araçtaki kişilerin bilinememesinin güvenlik riski yarattığını dile getirdi.

Şerit sayısı eksikliğinin yoğunluğun önemli nedenlerinden olduğuna işaret eden Atakan, 5 şerit gidiş 5 şerit geliş bir kapı için proje hazırladıklarını dile getirdi.

GÖLETLERİN DURUMU…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, göletlerin durumuyla ilgili bir soru üzerine, şu anda Güzelyurt’taki göletlerle ilgili çalışma yapıldığını dile getirdi.

İçinde su olan göletlerde derinleştirme işlemi yapılamadığını kaydeden Oğuz, göletler konusunda ülke genelinde bir plan için çalışıldığını anlattı.

GÜZELYURT HASTANESİ

Güzelyurt Hastanesi’nin ne zaman biteceğine dair bir soru üzerine Sağlık Bakanı Ali Pilli “Bu akşam en önemli sorulardan biri bu. Güzelyurt hastanesinin bitmesi olmazsa olmaz” dedi.

Hükümetin Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi adına çok duyarlı ve kararlı olduğunu anlatan Pilli, Güzelyurt Hastanesi’nin bu seviyeye gelmesine katkı koyan herkese de teşekkür etti.

Hastanenin 2020 yılı sonunda tamamlanması adına gereken adımları attıklarını anlatan Pilli, gerekli finansmanın bir kısmını bulduklarını, geriye kalan kısmının da Maiye Bakanlığı tarafından taahhüt edildiğini belirtti.

HARİTADA GÜZELYURT VAR MI?

Bir vatandaşın müzakerelerde ele alınan haritada verilecek bölgeler arasında Güzelyurt’un olup olmadığını sorması üzerine, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bu sorunun bölgedeki yatırımı, enerjiyi, öngörülebilirliği öldürdüğüne işaret etti.

O nedenle bu meseleyi canlı tutmamak, hiç dillendirmemek gerektiğini dile getiren Özersay, açılış konuşmasındaki “KKTC’nin ayrılmaz bir parçası olan Güzelyurt’ta sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” cümlesini anımsattı.

“Ben öyle bir harita görmedim, görmek de istemem” diyen Özersay olmayan müzakere sürecinin bir yere gitmediğinin görüldüğünü ifade ederek, “Madem bir yere gitmiyor, neden harita konuşayım? Neden kendi kendimin ayağına kurşun sıkayım? diye sordu.