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İç kesimlerde hava sıcaklığı 32-35 derece dolaylarında olacak

11 Ekim 2019
Hava durumu - Meteoroloji Dairesi

Hava sıcaklığı, bir hafta boyunca, gündüzleri iç kesimlerde 32-35 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 12 -18 Ekim tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, gündüzleri, iç kesimlerde 32 – 35 derece, sahillerde ise 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

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