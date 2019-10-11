Gıda analizi sonuçları: 6 yerli ürünün hasadı durduruldu

Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 57 numuneden 54 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. 2 ürün menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 45 numuneden 39 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 6 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur .