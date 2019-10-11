Gıda analizi sonuçları: 6 yerli ürünün hasadı durduruldu

Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 57 numuneden 54 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. 2 ürün menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 45 numuneden 39 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 6 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur .
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|1
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Sığır Besi Yemi
|
Temiz
|2
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Sığır Süt 19 Yemi
|
Temiz
|3
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|8
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|9
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|10
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|11
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|12
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|13
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|14
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|15
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|16
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|17
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Erik
|
Temiz
|18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|19
|
Hürsen Tar. Ür. Ltd
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|20
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|21
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|22
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Ayşe Fasulye
|
Temiz
|23
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|24
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|25
|
Pınarlı Koop Ltd.
|
İthal
|
Koyun Süt Yemi
|
Temiz
|26
|
Pınarlı Koop Ltd.
|
İthal
|
Kuzu Büyütme Yemi
|
Temiz
|27
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Acı Biber
|
Temiz
|28
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|29
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|30
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Menşeine İade
|31
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|32
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|33
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|34
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|35
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|36
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|37
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|38
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|39
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çilek
|
Temiz
|40
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Cin Biber
|
Temiz
|41
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Menşeine İade
|42
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi 19
|
Temiz
|43
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|44
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|45
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|46
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|47
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|48
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|49
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|50
|
Babür Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|51
|
Hürsen Tar. Ür. Ltd
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|52
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|53
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|54
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
İmha
|55
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|56
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|57
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|58
|
Ethem Zengin
|
Mağusa
|
Marul
|
Temiz
|59
|
Asım Öğer
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|60
|
İsmail Kabak
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|61
|
Fatma Fidan
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|62
|
Fatma Fidan
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|63
|
Ümmügülsüm Tuğrul
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|64
|
Tahsin Şen
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|65
|
Turan Korucan
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Limit Üstü
|66
|
Fahri Darbaz
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|67
|
Özdemir Beyitoğulları
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Limit Üstü
|68
|
İbrahim Momin
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|69
|
Arif Bozer
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|70
|
Nuray Seyhun
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|71
|
Doğan Bağkur
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|72
|
İzzet Kızıltoprak
|
Aydınköy
|
Nar
|
Temiz
|73
|
Ayşe Buda
|
Aydınköy
|
Nar
|
Temiz
|74
|
Ümit Zeki
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|75
|
Kürşat Can
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|76
|
Fatma Tekiner
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|77
|
Esat Nurçin
|
Gelincik
|
Patlıcan
|
Temiz
|78
|
Özkan Con
|
Yeşilköy
|
Kapya Biber
|
Limit Üstü
|79
|
Özkan Con
|
Yeşilköy
|
Çarli Biber
|
Temiz
|80
|
Ahmet Talay
|
Gelincik
|
Biber
|
Limit Üstü
|81
|
Ahmet Talay
|
Gelincik
|
Patlıcan
|
Temiz
|82
|
Ahmet Talay
|
Gelincik
|
Beyaz Lahana
|
Temiz
|83
|
Ahmet Talay
|
Gelincik
|
Kırmzı Lahana
|
Temiz
|84
|
Kürşat Can
|
Yayla
|
Nar wanderful
|
Temiz
|85
|
Engin Ekici
|
Yeşilırmak
|
Nar
|
Temiz
|86
|
Abdullah Aktoprak
|
Taşpınar
|
Nar
|
Temiz
|87
|
Gökan Saraç
|
Yeşilyurt
|
Nar
|
Temiz
|88
|
Arif Bozer
|
Güzelyurt
|
Nar wanderful
|
Temiz
|89
|
Erkalp Ltd.
|
Bostancı
|
Nar wanderful
|
Limit Üstü
|90
|
Ata Baler
|
Çamlıköy
|
Nar
|
Temiz
|91
|
İnanç Yüksel
|
Yayla(2)
|
Nar wanderful
|
Temiz
|92
|
Hasan Cellatoğlu
|
Bostancı
|
Nar
|
Limit Üstü
|93
|
Fırat Ender
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|94
|
Özal Akdoğu
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|95
|
Abdullah Aktoprak
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|96
|
Müslüm Karasu
|
Güzelyurt
|
Fasulye
|
Temiz
|97
|
İnanç Yüksel
|
Güzelyurt
|
Nar wanderful
|
Temiz
|98
|
Hüseyin Kocabaşoğlu
|
Yıldırım
|
Temiz
|99
|
Hüseyin Kocabaşoğlu
|
Yıldırım
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|100
|
Aytaç Yeğen
|
Akova
|
Marul
|
Temiz
|101
|
Aytaç Yeğen
|
Akova
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|102
|
Aytaç Yeğen
|
Akova
|
Kıvırcık Marul
|
Temiz