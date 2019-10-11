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Gıda analizi sonuçları: 6 yerli ürünün hasadı durduruldu

11 Ekim 2019

Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 57 numuneden 54 numune temiz  olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit  edilen 1 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. 2 ürün menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 45 numuneden 39 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 6 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur .

 

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

  
1

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Sığır Besi Yemi

Temiz

  
2

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Sığır Süt 19 Yemi

Temiz

  
3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

  
4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

  
5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  
6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz
7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz
8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

  
9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

  
10

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

  
11

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

  
12

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Üzüm

Temiz

  
13

ORC Foods Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

  
14

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

  
15

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

  
16

ORC Foods Ltd.

İthal

Domates

Temiz

  
17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Erik

Temiz
18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz
19

Hürsen Tar. Ür. Ltd

İthal

Domates

Temiz
20

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

  
21

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

  
22

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Ayşe Fasulye

Temiz

  
23

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

  
24

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

  
25

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Koyun Süt Yemi

Temiz

  
26

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Kuzu Büyütme Yemi

Temiz

  
27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kırmızı Acı Biber

Temiz

  
28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

  
29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz
30

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Menşeine İade

  
31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

  
32

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

  
33

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

  
34

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

  
35

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

  
36

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  
37

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz
38

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz
39

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz
40

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz
41

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Menşeine İade
42

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 19

Temiz
43

Nej Grain Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz
44

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz
45

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz
46

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz
47

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz
48

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz
49

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz
50

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz
51

Hürsen Tar. Ür. Ltd

İthal

Domates

Temiz
52

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz
53

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz
54

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

İmha
55

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz
56

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz
57

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz
58

Ethem Zengin

Mağusa

Marul

Temiz
59

Asım Öğer

Mağusa

Domates

Temiz
60

İsmail Kabak

Mağusa

Salatalık

Temiz
61

Fatma Fidan

Mağusa

Salatalık

Temiz
62

Fatma Fidan

Mağusa

Kabak

Temiz
63

Ümmügülsüm Tuğrul

Mağusa

Salatalık

Temiz
64

Tahsin Şen

Mağusa

Salatalık

Temiz
65

Turan Korucan

Güzelyurt

Nar

Limit Üstü
66

Fahri Darbaz

Güzelyurt

Nar

Temiz
67

Özdemir Beyitoğulları

Güzelyurt

Nar

Limit Üstü
68

İbrahim Momin

Güzelyurt

Nar

Temiz
69

Arif Bozer

Bostancı

Nar

Temiz
70

Nuray Seyhun

Bostancı

Nar

Temiz
71

Doğan Bağkur

Bostancı

Nar

Temiz
72

İzzet Kızıltoprak

Aydınköy

Nar

Temiz
73

Ayşe Buda

Aydınköy

Nar

Temiz
74

Ümit Zeki

Güzelyurt

Nar

Temiz
75

Kürşat Can

Güzelyurt

Nar

Temiz
76

Fatma Tekiner

Güzelyurt

Nar

Temiz
77

Esat Nurçin

Gelincik

Patlıcan

Temiz
78

Özkan Con

Yeşilköy

Kapya Biber

Limit Üstü
79

Özkan Con

Yeşilköy

Çarli Biber

Temiz
80

Ahmet Talay

Gelincik

Biber

Limit Üstü
81

Ahmet Talay

Gelincik

Patlıcan

Temiz
82

Ahmet Talay

Gelincik

Beyaz Lahana

Temiz
83

Ahmet Talay

Gelincik

Kırmzı Lahana

Temiz
84

Kürşat Can

Yayla

Nar wanderful

Temiz
85

Engin Ekici

Yeşilırmak

Nar

Temiz
86

Abdullah Aktoprak

Taşpınar

Nar

Temiz
87

Gökan Saraç

Yeşilyurt

Nar

Temiz
88

Arif Bozer

Güzelyurt

Nar wanderful

Temiz
89

Erkalp Ltd.

Bostancı

Nar wanderful

Limit Üstü
90

Ata Baler

Çamlıköy

Nar

Temiz
91

İnanç Yüksel

Yayla(2)

Nar wanderful

Temiz
92

Hasan Cellatoğlu

Bostancı

Nar

Limit Üstü
93

Fırat Ender

Bostancı

Nar

Temiz
94

Özal Akdoğu

Bostancı

Nar

Temiz
95

Abdullah Aktoprak

Bostancı

Nar

Temiz
96

Müslüm Karasu

Güzelyurt

Fasulye

Temiz
97

İnanç Yüksel

Güzelyurt

Nar wanderful

Temiz
98

Hüseyin Kocabaşoğlu

Yıldırım

Brokoli

Temiz
99

Hüseyin Kocabaşoğlu

Yıldırım

Iceberg Marul

Temiz
100

Aytaç Yeğen

Akova

Marul

Temiz
101

Aytaç Yeğen

Akova

Iceberg Marul

Temiz
102

Aytaç Yeğen

Akova

Kıvırcık Marul

Temiz
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