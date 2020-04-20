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Özersay: Türkiye’ye gönderildikten sonra ateşi yükselen 18 öğrencinin test sonucu negatif

20 Nisan 2020

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye’ye gönderilen ve karantina altına alınan öğrencilerden ateşi yüksek çıkan 18 öğrencinin test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Özersay, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Üç uçakla dün ülkemizden Türkiye’ye gönderilen ve orada karantina altına alınan öğrencilerden 18’inin ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere hastaneye götürüldükleri haberi basında yer almıştı. Bundan hareketle bugün ülkemizde aslında bilinmeyen çok sayıda pozitif vaka olduğunu iddia edenler oldu.

Dün bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Başçeri ile temas ettim. Bugün itibariyle Sayın Büyükelçinin Ağrı Valiliğinden edindiği ve benimle paylaştığı bilgi şu şekildedir, kamuoyumuzun dikkatine: Yüksek ateş nedeniyle Ağrı’da hastaneye götürülüp test yapılan öğrencilerin test sonuçları negatiftir. Öte yandan ihtiyaten bir öğrenciye ikinci kez test yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu ve benzeri konuları hafife almıyoruz ve yakından takip ediyoruz, temkinli ve denetleyen olun ama kaygılanmayın, içiniz rahat olsun”



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