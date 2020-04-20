Güney Kıbrıs

Güney’de kalan öğrenciler ülkelerine taşınıyor

20 Nisan 2020

Rum Yönetimi, koronavirüs pandemisi nedeniyle Kıbrıs’ta mahsur kalan öğrencilerin ülkelerine taşınması için yarın ve Çarşamba günü iki ayrı charter sefer düzenliyor.

Kıbrıs Hava Yolları uçakları ile gerçekleştirilecek ilk sefer yarın Larnaka’dan, Ukrayna’nın başkenti  Kiev’e yapılacak. Bu uçuşa katılmak isteyen öğrencilerle Ukrayna vatandaşlarının Kıbrıs Hava yollarından bilet alması gerektiği ifade edilirken, bilet fiyatının da 148,73 Euro olduğu belirtildi.

Frankfurt uçuşu Çarşamba günü

Larnaka’dan Frankfurt arasında Çarşamba günü gerçekleştirilecek ikinci charter seferin ise maliyeti 198,73 Euro olarak açıklandı. Her iki uçuş için biletlerin KIBRIS HAVAYOLLARI www.cyprusairways.com web sitesi üzerinden alınabileceği kaydedildi.

Larnaka-Kiev 149 Euro

Larnaka-Frankfurt 198 Euro

Rum Yönetimi, koronavirüs pandemisi nedeniyle Kıbrıs’ta mahsur kalan öğrencilerin ülkelerine taşınması için yarın ve Çarşamba günü iki ayrı charter sefer düzenliyor.

Kıbrıs Hava Yolları uçakları ile gerçekleştirilecek ilk sefer yarın Larnaka’dan, Ukrayna’nın başkenti  Kiev’e yapılacak. Bu uçuşa katılmak isteyen öğrencilerle Ukrayna vatandaşlarının Kıbrıs Hava yollarından bilet alması gerektiği ifade edilirken, bilet fiyatının da 148,73 Euro olduğu belirtildi.

Frankfurt uçuşu Çarşamba günü

Larnaka’dan Frankfurt arasında Çarşamba günü gerçekleştirilecek ikinci charter seferin ise maliyeti 198,73 Euro olarak açıklandı. Her iki uçuş için biletlerin KIBRIS HAVAYOLLARI www.cyprusairways.com web sitesi üzerinden alınabileceği kaydedildi.

 



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