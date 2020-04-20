Evde Kal Konserlerinde bu hafta         

Corona virüsü salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar KibrisOnAir‘da dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Evdekal konserleri bu hafta da bir çok sanatçıyı dinleyicilerle buluşturacak.

KibrisOnAir #edekal konserleri kapsamında ülkemizin sevilen sanatçıları Eda Girgin, Müjde, Murat Çırakoğlu, Cemal Aslangazi, Neslihan Çakır, İbrahim Kanıöz ve Doğan Akın bu hafta sizlerle buluşacak.

OnAir Network Kurucu Üst Yöneticisi Engin Bulut, “#edekal konserlerimiz artarak devam edecek. Birçok isimi sosyal networkümüz aracılığı ile sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Bulut, “ülkemizin sevilen isimlerinden biri olan Eda Girgin bu akşam takipçilerimize ve sevenlerine mini bir konser vereceğini ve konserin saat 21.00’de başlayacağını söyledi.

20 Nisan Pazartesi – Eda Girgin

21 Nisan Salı – Müjde

22 Nisan Çarşamba – Murat Çırakoğlu

23 Nisan Perşembe – Cemal Aslangazi

24 Nisan Cuma – Neslihan Çakır

25 Nisan Cumartesi – İbrahim Kanıöz

26 Nisan Pazar – Doğan Akın