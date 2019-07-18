Özersay: Türkiye’nin garantörlüğü, barışın güvencesi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir garantör ülke olarak Kıbrıs’taki mevcudiyetinin ve garantör ülke olarak sergilediği tutum ve davranışın, istikrarın ve barışın güvencesi niteliğinde olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Özersay, 20 Temmuz etkinliklerine katılmak üzere adada bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan ilk kadın filo komutanı olan, TSK Türk Yıldızları Akrobasi Timi Filo Komutanı Pilot Binbaşı Esra Özatay ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi pilotlarını kabul etti.

Özersay kabulde yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin bir garantör ülke olarak Kıbrıs’taki mevcudiyetinin ve garantör ülke olarak sergilediği tutum ve davranışın, istikrarın ve barışın güvencesi niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin mevcudiyetinin, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bir hak niteliğinde olmanın yanında, zaman içerisinde tarihsel ve duygusal bir anlamı olduğuna işaret eden Özersay TSK Türk Yıldızları Akrobasi Timi’ni de bunun bir sembolü olarak gördüklerini kaydetti.

“Bunu bir çatışma, ya da çatışma içeren bir savaş değil de barışı güvence altına alan bir istikrar unsuru olarak görüyoruz” diyen Özersay, ekibi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

BİNBAŞI ESRA ÖZATAY

Filo Komutanı Pilot Binbaşı Esra Özatay da kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de bulunmanın kendileri için büyük bir gurur ve onur olduğunu kaydetti.