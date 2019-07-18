Kraliçe Elizabeth için şef aranıyor. Buckingham Sarayı’nda Kraliçe 2. Elizabeth’e hizmet etmek için şef ilanı verildi. Şef için aranan özellik ve alacağı maaş da belirlendi.



İngiltere’de Buckingham Sarayı’nda birinci sınıf mutfakta çalışmak üzere üst düzey şef arandığı bildirildi.

Yayınlanan ilanda, alınacak şefte aranan özellikler arasında farklı dünya mutfaklarına ilgili olması da yer aldı.



İlana başvuranlar arasından seçilecek kişi sarayda kalacak böylece yemek ve konaklama masrafı da olmayacak.



Bununla beraber bu pozisyon için belirlenen maaşın 22 bin sterlin (155 bin TL) olduğu ifade edildi.

İşe alınacak şefin en yüksek standartlarda hizmet sunması bekleniyor.