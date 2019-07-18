Kedi ve köpeklerle 10 dakika geçirmek bile stresi düşürüyor

Washington Devlet Üniversitesi’nde 294 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada evcil hayvanların, insanların ruh haline yaptığı olumlu katkı bir kez daha ortaya kondu.

Araştırma esnasında katılımcı 294 öğrenci kedi ve köpeklerle oynadı, sıradayken başkalarını izledi ve onların fotoğraflarına baktı. Bu esnada sessizce 10 dakika beklemenin etkileri de incelendi.

Beşeri Gelişim Bölümü’nden Doçent Doktor Patricia Pendry, kedi ve köpeklerle 10 dakika birlikte olmanın bile insanlarda stres hormonu olan kortizoldenin önemli oranda azaldığını ifade etti.

Pendry, araştırma ile öğrencilerin stresi nasıl azaltabileceklerini öğrenmek istediklerini, buluntularının fiziksel sağlık ve akıl sağlığının korunması açısından önemli faydalarının olabileceğini kaydetti.