Yaşam

Kedi ve köpeklerle 10 dakika geçirmek bile stresi düşürüyor

18 Temmuz 2019

Washington Devlet Üniversitesi’nde 294 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada evcil hayvanların, insanların ruh haline yaptığı olumlu katkı bir kez daha ortaya kondu.

Araştırma esnasında katılımcı 294 öğrenci kedi ve köpeklerle oynadı, sıradayken başkalarını izledi ve onların fotoğraflarına baktı. Bu esnada sessizce 10 dakika beklemenin etkileri de incelendi.

Beşeri Gelişim Bölümü’nden Doçent Doktor Patricia Pendry, kedi ve köpeklerle 10 dakika birlikte olmanın bile insanlarda stres hormonu olan kortizoldenin önemli oranda azaldığını ifade etti.

Pendry, araştırma ile öğrencilerin stresi nasıl azaltabileceklerini öğrenmek istediklerini, buluntularının fiziksel sağlık ve akıl sağlığının korunması açısından önemli faydalarının olabileceğini kaydetti.

Etiketler

İlgili Makaleler

“Hedef 2 milyon turist, 2 milyar dolar gelir”

18 Temmuz 2019

UKÜ’lü öğrencilerden örnek davranış

18 Temmuz 2019

Bakan Pilli, evrensel hasta hakları derneği yetkililerini kabul etti

18 Temmuz 2019

Giyim markası Zara 2025 yılına kadar tüm kıyafetlerin ‘sürdürülebilir olacağı’ sözünü verdi

18 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı