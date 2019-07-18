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Lemar İskele mağazası için görevliler arıyor
Lemar İskele mağazası için görevliler arıyor. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda başvuruda aranan özellikler belirtildi:
En az lise mezunu,
İnsan ilişkilerinde başarılı, aktif ve güler yüzlü,
Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilen,
Müşteri memnuniyetine önem veren,
İskele Mağazamız için Mağaza Görevlileri aramaktayız.
İskele, Kıbrıs
En az lise mezunu,İnsan ilişkilerinde başarılı, aktif ve güler yüzlü, Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine…
Lemar Süpermarket paylaştı: 18 Temmuz 2019 Perşembe