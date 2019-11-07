Özersay: Şeker Sigorta’da polis tahkikatı tamamlanıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından aklaşık iki hafta Şeker Sigorta dosyası ile ilgili olarak polis tahkikatının tamamlanacağını, ardından olası suç unsurları çerçevesinde konunun mahkemeye taşınacağını açıkladı.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Vatandaş soruyor: Basına Şeker Sigorta dosyası olarak yansıyan ve önceki yönetim kurulu döneminde kurumu zarara uğrattığı iddia edilen usulsüzlük ve hukuksuzluklarla ilgili olarak ne aşamadayız? Bazı şeylerin ilerlemesi için takipçi olmak ve kamuoyunu da bilgilendirmek önemlidir diye düşünüyorum.

Konuyu Polis Teşkilatımız üzerinden takip ettik. Başbakan Yardımcılığı olarak hem yazılı hem de sözlü sorduk. Polisimiz kurum müdürünün ve personelin ifadelerini aldı, bazı belgeleri emare olarak aldı ve süreç ilerledi. Yaklaşık iki hafta sonra bahse konu dosya ile ilgili olarak polis tahkikatı tamamlanıyor, ardından olası suç unsurları çerçevesinde konu mahkemeye taşınacak.