Kıbrıs

Telekomünikasyon Dairesi, borcu olan aboneleri uyardı

7 Kasım 2019

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 30 Eylül tarihine kadar olan borçlarını en geç 14 Kasım tarihine kadar kapatmaları gerektiği hatırlatıldı.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, Eylül sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği kaydedildi.

Nisan ayı sonu itibariyle daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları gerektiği ifade edildi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Özersay: Şeker Sigorta’da polis tahkikatı tamamlanıyor

7 Kasım 2019

Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

7 Kasım 2019
Yangın - İtfaiye

Girne Karakum’da bir araç alev aldı

7 Kasım 2019

Fatih geri geliyor

7 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı