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Afrodit yatağından istifade edilmesi ile ilgili imzalar atıldı

7 Kasım 2019

Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 12’nci parselde bulunan Afrodit yatağından istifade edilebilmesine yönelik izin ile 12’nci parselin revize edilmiş sözleşmesi için imzalar bugün atıldı.

Rum haber kaynakları, Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile Noble-Delek-Shell konsorsiyumu arasında 25 yıllığına imzalanan anlaşma uyarınca, Noble-Delek-Shell konsorsiyumunun, “Afrodit” yatağından ticari istifadeye başlayabileceğini ve bu anlaşmayla, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji programının bir sonraki aşamaya geçtiğini duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, imza töreninde yaptığı konuşmada, bugün yaşanan gelişmenin oldukça önemli olduğuna işaret ederek, bu anlaşmayla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, AB’deki doğalgaz üreticisi ve alternatif tedarik kaynağı haline geldiğini söyledi. Lakkotripis, bu anlaşma sayesinde, 2020-2025 yılları için yıllık 500 milyon Euro gelir elde edileceğini kaydetti.



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