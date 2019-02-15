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Özersay saldırı sonrası açıklama yaptı

15 Şubat 2019

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bostancı’da meydana gelen saldırı olayının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Özersay, “birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz” dedi.

Özersay’ın açıklamsı şöyle:

Medyada yer alan haberler üzerine sadece şunu yazayım: Biz iyiyiz, her şey yolunda, sağlımız yerindedir. Gece kulübü veya bir başka konu fark etmez, bizim için hukukun üstünlüğü esastır. Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir.

Olay nasıl oldu

Bu aksam 20:30 sıralarında, Aşağı Bostancı’da, gece kulübü izninin yenilenmemesi üzerine sinirlenen T.G. Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyetin bölge toplantısı yapmak üzere Yalova Spor kulübüne geldiği ve aracından indiği sırada, toplantının yapılmasını engellemek için, kulüp içerisindeki eşyaları dağıtıp, sandalye ile kulübün pencere camlarına hasar verip bağırıp çağırarak uygunsuz tavır ve davranışta bulunmuştur. Söz konusu heyet toplantı yapmadan bölgeden güvenli bir şekilde ayrılmıştır. Olay mahallinden ayrılan T.G. aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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