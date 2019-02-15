Özersay saldırı sonrası açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bostancı’da meydana gelen saldırı olayının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Özersay, “birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz” dedi.

Özersay’ın açıklamsı şöyle:

Medyada yer alan haberler üzerine sadece şunu yazayım: Biz iyiyiz, her şey yolunda, sağlımız yerindedir. Gece kulübü veya bir başka konu fark etmez, bizim için hukukun üstünlüğü esastır. Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir.

Olay nasıl oldu