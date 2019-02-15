Kıbrıs

Hoşkara: Yatırım kararı bakana rağmen alınmıştır

15 Şubat 2019
Ercan Hoşkara
Ercan Hoşkara

KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Ercan Hoşkara, “uyumsuzluk vardı” açıklamalarını Özdil Nami’yle ilgili açıklama yaparak, “Kib-Tek yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı yatırım kararına Sayın Bakan Özdil Nami’nin hiç bir zaman onayı ve desteği olmamıştır. Yatırım kararı bakana rağmen alınmıştır. Uluslararası ihaleye çıkılamamasının nedeni ise Bakanın bu kararı Bakanlar Kurulu’na götürmemesidir” dedi.

Hoşkara, bundan dolayı uyumsuzluk konusunun tüm yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olması gerektiğini belirterek, Nami’ye rest çekti.

İşte Hoşkara’nın açıklaması:

“Bilmediğim şeyler olabilir, ama bildiğim bir şey var ki Kib-Tek yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı yatırım kararına Sayın Bakan Özdil Nami’nin hiç bir zaman onayı ve desteği olmamıştır. Yatırım kararı bakana rağmen alınmıştır. Uluslararası ihaleye çıkılamamasının nedeni ise Bakanın bu kararı Bakanlar Kuruluna götürmemesidir. Bu konular ile ilgili ve yönetim kurulunun aldığı kararlar ile ilgili de partimin her noktada bilgisi ve onayı olmuştur. Dolayısıyla, Bakan ve Kib – Tek yönetim kurulu arasında uyumsuzluk olduğu doğrudur. Görevden almaların gerekçesi uyumsuzluksa eğer, bu kararın tüm yönetim kurulu üyeleri için geçerli olması gerekecektir.”

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