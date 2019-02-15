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Araba yayaya çarptı: 1 yaralı

15 Şubat 2019

Lefkoşa’da meydana gelen çarpışmada Türkmenistan uyruklu 25 yaşındaki Shahlo Bekenova yaralandı.

Olay, 15.2.2019 tarihinde, saat 19:50 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, Merve Türksev (K-27), yönetimindeki NS 911 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şefler Pastanesi önlerine geldiği zaman o esnada yolu batıdan doğuya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Shahlo Bekenova (K-26)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Shahlo Bekenova kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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