Araba yayaya çarptı: 1 yaralı

Lefkoşa’da meydana gelen çarpışmada Türkmenistan uyruklu 25 yaşındaki Shahlo Bekenova yaralandı.

Olay, 15.2.2019 tarihinde, saat 19:50 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, Merve Türksev (K-27), yönetimindeki NS 911 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şefler Pastanesi önlerine geldiği zaman o esnada yolu batıdan doğuya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Shahlo Bekenova (K-26)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Shahlo Bekenova kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.