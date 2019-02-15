Derviş Mişon kupası UKÜ ve GG’nin

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Derviş Mişon Kupası’nda kadınlar ve erkekler şampiyonu belli oldu. CIU Arena’da gerçekleşen ve BRT Spor’dan canlı yayınlanan final gecesinde ilk olarak kadınlar finali izlendi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi DİGEM arasında oynanan kadınlar finalini UKÜ takımı 35-33 kazandı. Erkekler finalinde ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Gençlik Gücü (GG) takımları karşı karşıya geldi ve nefes kesen finali 5’er dakikalık uzatmalar sonunda 33-32’lik skorla GG kazandı.

Maçlar sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ve hakemlere, kupa madalyaları Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, merhum Derviş Mişon’un ailesi ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.

KADINLAR NEFES KESTİ

Derviş Mişon Hentbol Kupası kadınlar finalinde UKÜ ile DAÜ DİGEM takımları başabaş mücadele örneği sergilediler. İlk devresi 17-16 UKÜ üstünlüğünde biten maçı son anlarda bulduğu sayılarla UKÜ takımı 35-33 galip tamamladı ve Derviş Mişon Kupası kadınlar şampiyonu oldu.

Kadınlar finalinde sahanın en skorer oyuncusu 14 sayı ile DAÜ DİGEM’den Büşra olurken, şampiyon UKÜ’nün en skorer oyuncusu 11 sayı kaydeden Neslihan oldu.

ERKEKLERDE ŞAMPİYON UZATMALARDA GG

Derviş Mişon Hentbol Kupası erkekler finali UKÜ ile GG arasında oynandı. İlk devrede GG takımı bir ara farkı 4 sayıya çıkartırken maçtan kopmayan UKÜ farklı 1 sayıya kadar indirdi ve maçın ilk devresi de 14-13 GG üstünlüğünde sona erdi.

İkinci devresi hayli çekişmeli ve heyecanlı bir tempoda geçen maçın normal süresinin son 10 saniyesine GG 28-27 önde girerken UKÜ takımı son topu akıllı kullanarak sayıya çevirdi ve skoru 28-28 yapıp maçı uzatmaya taşıdı. 5’er dakikalık uzatmalarda kazanan 33-32’lik skorla GG olurken finalin en skorer oyuncuları 11 sayı ile UKÜ’den Ahmet ve GG’den Özden oldu.

Fotoğraf: Ahmet Özsoy