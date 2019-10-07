Özersay: Meclisimiz olumlu yanıt vermiş ve yargılamanın önünü açmıştır

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, siyasette, devlet yönetiminde hesap verebilirliğin esas olması gerektiğini kaydederek, “Halkın bu yöndeki talebine bugün Halk iradesini yansıtan Meclisimiz olumlu yanıt vermiş ve yargılamanın önünü açmıştır” dedi.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Halka verilen sözün tutulması da dahil olmak üzere bugün Kıbrıs Türk siyasetinde yeterli olmasa da önemli bir adım atılmış olundu. Polis ve Savcılığın bulguları temelinde dokunulmazlığı kaldırma iradesini ortaya koyan Meclisimizdir. Elbette masumiyet karinesi esastır ve mahkeme suçlu buluncaya değin herkesin suçsuz olduğunu varsaymak gerekir. Bundan sonrası mahkemelerimizin işidir, bırakalım mahkemelerimiz karar versin” ifadelerine yer verdi.