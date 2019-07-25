Özersay: İlahiyat Koleji’nin kuruluşunda hata yapıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Basın Odası’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokole ilişkin soruları yanıtlayan Özersay, “anlaşmada çok sürpriz şeyler yok. genel anlamda diğer protokollerden çok farklı olduğunu düşünmüyorum zaten kısa 5 aylık bir protokol. ” dedi.

Özersay“ Dörtlü koalisyon hükümeti zamanında 3 yıllık olacak şeklinde başlandı sonra 1 yıllık olursa daha doğru olur mu diye düşünüldü. Şimdi sonunda imzalanan sadece 5 aylık bir programdan bahsediyoruz. Diğer protokollerle mukayese edebilmek için bu yılın sonunda yapılacak 3 yıllık protokol ile kıyas yapmak daha sağlıklı olur” diye konuştu.

İlahiyat Koleji konusu da Özersay’a yöneltilen sorular arasındaydı..

Kudret Özersay, Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Eğitim Bakanlığı arasında eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik imzalanan mutabakat zaptının, olduğundan daha farklı sunulup siyasal istismar yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Özersay, “Bir kere ekonomiyle ve kurumsal yapının dönüştürülmesiyle bağlantılı olmayan siyasi veya ülkenin yapısıyla ilgili yada ideolojik ve benzeri konularla mali protokol sürecinin ilişlilendirilmesini doğru bulmuyorum.Bu ekonomik protokolün yapılması süreci şimdi başlamadı.Dörtlü koalisyon zamanında başladı ve şimdi tamamlandı. Bu süreçtir. Doğrudan doğruya ilişkilendirmeyi ben görmedim. Zamansal olarak paralel gündeme geldiği oldu ama doğrudan ilkişkilendirilmedi. Eğitimle ilgili bunu kabul ederseniz, ekonomik protokol imzalanacak gibi bir ilişkilendirme görmedim.” dedi.

Özersay, İlahiyat kolejiyle ilgili sadece bugünü ele alarak değerlendirme yapmanın sağlıklı olmayacağını belirtti.

Kuruluşunda hata yapıldığını söyleyen Özersay, vatandaşın Kuran öğrenme yada Arapça öğrenme yönünde talebi varsaydı bunun zamanında devlet okullarında seçmeli dersler olarak çözümlenebileceğini ancak bu şekilde olmadığını ve baştan doğru kurgulanmış bir yapı oluşmadığını ifade etti.

“Mevcut okulun yönetiminin Türkiye’ye devredilmesi talebini de doğru bulmadık. En üst düzeyde anlatma imkanı bulduk. Bu hükümet kurulduktan sonra İstanbul’a yaptığımız ziyarette de gündeme geldi” diyen Özersay, anayasaya göre,ülkedeki bir okulun KKTC dışındaki herhangi bir birime bağlanamsının anayasal olarak da doğru olmayacağını Türkiye yetkililerine aktardıklarını belirtti.

Özersay, ilahiyat koleji konusunda bazı taahütler olduğunu ancak bunun yetki devri anlamına gelmemesi gerektiğini de ifade etti.