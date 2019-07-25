Denktaş: Türkiye çalışabileceği bir hükümeti göreve getirdi

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş yazılı açıklama yaparak, anlaşmayı madde madde ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

Serdar Denktaş, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın içerisinde “çok ciddi şekilde toplumsal huzursuzluk yaratacak ve ülke demokrasisini geriletecek” maddeler bulunduğunu savundu.

“UBP-HP hükümetinin kuruluş nedenleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor” diyen Denktaş, UBP ve HP hükümetini anlaşmaya hiç düşünmeden imza atmakla da suçladı.

Denktaş, Türkiye’nin çalışabileceği bir hükümeti göreve getirdiğini ve para akışını yeniden sağladığını da savundu.

Maliye Bakanlığı Genelgesi uyarınca Bakanlığın onayı olmaksızın toplu iş sözleşmesinin zaten imzalanamayacağını ifade eden Denktaş, “ “4’lü hükümet döneminde BRT ve Kıb-Tek bu kurala uymamıştır. Bu nedenle Maliye ve iki kurum arasında sorun yaşanmıştır. Bu durumun tekrar etmemesi için 4’lü koalisyon hükümeti gerekli tedbirleri almıştı” ifadelerini kullandı.

Böylesi bir genelgenin varlığına rağmen, ‘Uluslararası bir Antlaşmanın’ içerisinde söz konusu maddenin konulmasının ne etik ne de diplomatik açıdan doğru olduğunu belirten Denktaş, bunun 4’lü koalisyon hükümeti döneminde gündeme gelmediğini ifade etti.