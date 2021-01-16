Özersay: Hangi yasak, hangi karar hala yürürlükte, hangisi ne zaman yürürlüğe giriyor belirsiz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin en erken zamanda sağlık üst kuruluyla görüş birliği sağlayıp kamuoyuna anlaşılır bilgi verilmesi gerektiğini savundu.

Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

Şu anki görüntü tam bir otorite boşluğu ve keşmekeştir. Hangi yasak, hangi karar hala yürürlükte, hangisi ne zaman yürürlüğe giriyor belirsiz. Kamuoyuna şeffaf ve anlaşılır bilgi akışı sağlanmadığı sürece hiç bir şey öngörülebilir olmayacak ve bu güvensizlik ortamı piyasayı ve özellikle esnafı daha da vuracak. Hükümet en erken zamanda sağlık üst kuruluyla görüş birliği sağlayıp kamuoyuna mümkünse tane tane, anlaşılır bilgi vermelidir.